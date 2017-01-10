الفيفا يوافق على مشاركة 48 منتخباً في كأس العالم

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) January 10, 2017

وأكد الاتحاد ان مجلسه "وافق بالإجماع أن يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخباً اعتباراً من نسخة 2026: 16 مجموعة من 3 منتخبات"، ليتبنى بالتالي اقتراح رئيسه السويسري جاني إينفانتينو الذي يعتبر أن الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية.

ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 32 منتخباً، بدءاً من مونديال فرنسا 1998، وسيبقى كذلك في روسيا 2018 وقطر 2022.

وواجهت زيادة عدد المنتخبات إلى 48 انتقادات من شخصيات رياضية، لاسيما لجهة تأثيرها السلبي المحتمل على نوعية ومستوى البطولة. إلا أن إنفانتينو دافع بقوة عن زيادة العدد، معتبراً أن ذلك سيتيح مشاركة عدد أكبر من الدول وزيادة الاهتمام بكرة القدم.

ويرجح أن تكون إفريقيا وآسيا أبرز المستفيدين من الخطوة، إذ تبلغ حصة الأولى حالياً 5 منتخبات، والثانية 4,5 (يخوض الخامس ملحقاً دولياً).

كم لم يغفل مسؤولو الاتحاد الجانب المالي من توسيع قاعدة المشاركة، إذ أن إقامة عدد أكبر من المباريات (80 بدلاً من 64 حالياً)، سيؤدي إلى زيادة مضطردة في مداخيل كأس العالم، قدرها تقرير داخلي للاتحاد بزهاء 640 مليون دولار.

ومن بين المؤيدين لهذه الخطوة الارجنتيني دييغو مارادونا الذي قاد بلاده الى لقب 1986. ووصف مارادونا الاثنين الفكرة بـ"الرائعة".

وانطلقت المسابقة عام 1930 بمشاركة 13 منتخباً، ثم ارتفع إلى 16 في 1934 و24 في 1982 و32 في 1998.

وأحرزت البرازيل اللقب خمس مرات، مقابل 4 لكل من ألمانيا وإيطاليا ومرتين للأرجنتين والأوروغواي، ومرة لفرنسا وإنكلترا واسبانيا.