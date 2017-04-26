الفيفا يستخدم تقنية الفيديو خلال مونديال 2018

وقال إنفانتينو في الجمعية العمومية السابعة والستين لاتحاد أميركا الجنوبية في سانتياغو "سنستخدم في مونديال 2018 تقنية التحكيم عبر الفيديو، لأنه حتى الآن لم نتلق سوى ردود فعل إيجابية".

وتابع "غير مقبول أنه في 2017، وفي حين أن الجميع في الملعب أو في المنزل يمكن أن يرى في ثوان ما إذا ارتكب الحكم خطأ أم لا، بينما الشخص الوحيد الذي لا يعرف به هو الحكم نفسه".

وكان استعمال تقنية الفيديو في المباريات الرسمية مدار بحث منذ أشهر، وطبقها الفيفا للمرة الأولى في كأس العالم للأندية باليابان في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفي مباراة جمعت منتخبي فرنسا وإسبانيا في 28 آذار/مارس الماضي.

وواجهت هذه الخطوة انتقادات وخلافات في مونديال الأندية بدت جلية خلال هدف سجله مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع ضد كلوب أميركا المكسيكي، حيث تم احتسابه في الوهلة الأولى من طرف حكم الساحة، ثم ألغي بسبب التسلل قبل أن يتم احتسابه بعد فترة لغط وسوء فهم بين اللاعبين والحكم والحكم المساعد المسؤول عن الفيديو.

وفي مباراة منتخبي فرنسا وإسبانيا، فاز الأخير بهدفين لدافيد سيلفا وجيرار دولوفيو. ألغى الحكم هدف دولوفيو في بادىء الأمر بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت أن الهدف صحيح خلافاً لما جاءت عليه نتيجة مراجعة هدف لفرنسا سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 48 وألغي بداعي التسلل بفضل مساعدة الفيديو.

وتستعمل تقنية الفيديو في أربع حالات فقط هي: بعد تسجيل هدف، في حالة ركلة الجزاء، عبر منح بطاقة حمراء مباشرة أو لتصحيح خطأ في تحديد هوية لاعب تعرض للعقوبة.