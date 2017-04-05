الـ"يويفا" يرفض "الابتزاز" من قبل كبار أوروبا

وقال تشيفيرين على هامش اجتماع للاتحاد في العاصمة الفنلندية هلسنكي "إلى بعض الأندية أقول بهدوء لكن بحزم وتصميم: لن يكون ثمة دوري مغلق. هذا لا يتلاءم مع مثلنا وقيمنا. الأمر بهذه البساطة".

وأضاف المسؤول السلوفيني: "لن نخضع أبداً للإبتزاز (من بعض الدوريات والأندية) التي تعتقد انها قادرة على التلاعب بالدوريات الصغيرة أو فرض قوانينها على الاتحادات، لأنها تشعر بنفوذها بسبب العائدات الهائلة التي تحققها. المال ببساطة لا يشكل قانوناً وثمة هرم يجب احترامه في كرة القدم".

إلا أنّ تشيفرين أكّد في الوقت نفسه أنّ الاتحاد والأطراف الأخرى "سيعملون معاً" على "تعديل ما يجب تعديله" و"تصحيح بقدر الإمكان" كل ما شكت منه الأندية، على رغم قوله أنّ الأخيرة "مسؤولة" عن بعض الأخطاء التي تشكو منها.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أعلنت الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد على تأييد مشروع لإصلاح المسابقات القارية، ما يضع حداً لرغبتها في إقامة "دوري سوبر" خاص بالأندية الكبرى.

وقال رئيس الرابطة رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه إنّ "الإصلاح يناسبنا، نحن سعداء بالبقاء تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. في المقابل، لا بحث في موضوع السوبر ليغ".

ومنذ العام 2000، يعود الحديث مراراً عن دوري أوروبي مصغر منافس للمسابقات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي، بطلب من أندية أوروبية كبرى بينها بايرن ميونيخ على سبيل المثال.

وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر إصلاحات على المسابقة الأهم على صعيد الأندية وهي دوري أبطال أوروبا.

وتشمل الإصلاحات التي تدخل حيّز التنفيذ في موسم 2018-2019، حجز أربعة مقاعد مؤهلة مباشرة للأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الأوروبية المتمتعة بأعلى تصنيف من الاتحاد.

إلا أنّ اتفاقاً بين رابطة الدوريات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتفادي التعارض بين المباريات المحلية والقارية، انتهى مفعوله في 15 آذار/مارس، ما يعني نظرياً أنّ في إمكان الدوريات المنضوية في هذه الرابطة (25) إقامة مباريات في المواعيد نفسها للمسابقات الأوروبية.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدوريات اجتماعاً في جنيف في السادس من حزيران/يونيو لمناقشة التباين مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، علماً أنّ بعضها أبدى عدم رضاه عن التعديلات على دوري الأبطال.

حزمة من الإصلاحات ومنح مهمة للأندية

في سياق متصل، أعلن الـ"يويفا" التصديق على حزمة الإصلاحات الخاصة به، ليتماشى نظامه الأساسي بذلك مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، كما أعلن عن منح كل من الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء به، مبلغ مليون يورو (1.07 مليون دولار) إضافية، على سبيل التضامن.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي "كونغرس اليويفا"، التصديق على حزمة الإصلاحات التي تتضمن تحديد الحد الأقصى لسنوات تولي رئاسة الاتحاد وعضوية اللجنة التنفيذية، بثلاث فترات على الأكثر مدة كل منها أربعة أعوام، إلى جانب إدراج قواعد تتعلق بالقيم والحكم الرشيد ضمن النظام الأساسي لليويفا.