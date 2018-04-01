العهد يحرز لقب الدوري اللبناني للمرة السادسة

وتوج العهد باللقب للمرة الثانية تواليا والسادسة في تاريخه بعد 2008 و2010 و2011 و2015 و2017، بعدما رفع رصيده الى 51 نقطة مقابل 47 لملاحقه النجمة الذي كان يمني النفس بتعثر العهد أمام الأنصار والوصول الى مباراة حاسمة في المرحلة الاخيرة.

وخاض العهد اللقاء تحت الضغط خصوصاً بعد تقدم النجمة على الاخاء الأهلي عاليه بهدفين نظيفين في ربع الساعة الاول على ملعب صيدا البلدي.

من جانبه، لعب الأنصار بقيادة مدربه التشيكي فرانتشيك ستراكا بأريحية ومن دون ضغوط فسيطر على منطقة الوسط وكان الأخطر في المرتدات السريعة، عبر السنغالي حاج مالك وعلاء البابا.

وكان العهد اكثر استحواذاً للكرة لكنه افتقد الى الخطورة بالرغم من وجود حسن شعيتو "موني" والإيفواري ادريسا كوياتي ومحمد حيدر، وكانت الفرصة الأخطر من تسديدة البابا أبعدها مدافع العهد نور منصور عن خط المرمى منقذا فريقه (37).

وقبل نهاية الشوط الاول، تلقى الأنصار ضربة مؤلمة بطرد مدافعه علي الاتات لنيله الإنذار الثاني (45).

وارتفع مستوى الفريقين في الشوط الثاني، وواصل الأنصار الخطورة على مرمى الحارس الدولي مهدي خليل الذي تصدى لركلة حرة سددها زميله السابق عباس عطوي "أونيكا" (72).

وأهدر منصور بطريقة غريبة من تحت العارضة (76)، وتصدى حارس الأنصار ربيع الكاخي لتسديدة من خارج المنطقة للبديل مهدي فحص (81) ثم تدخلت عارضة مرمى العهد لتصد كرة نفذها عطوي من ركلة حرة (83).

وحسم البديل سمير أياس النتيجة برأسية الى يمين الحارس الكاخي مستغلاً عرضية من علي حديد (86).

وانتهت مباراة النجمة والاخاء بفوز الاول بثلاثية نظيفة سجلها حسن معتوق (14 و80) وكريم درويش (21).



