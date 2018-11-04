على ملعب "أوتاما غيلورا بونغ كارنو" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمّن المنتخب السعودي حظوظه في التتويج مبكراً بهدفين مبكرين عن طريق الثنائي، تركي العمّار (2) وخالد الغنام (22)، غير أنّ الكوريين تمكنوا من تقليص الفارق عبر شو يونغ ووك (64 من ركلة جزاء).

ورفع المنتخب السعودي ثالث ألقابه الآسيوية بفوزه اليوم، كما نجح أيضاً في رد الثأر لنظيره الياباني الذي حرمه من اللقب في النسخة الماضية بتتويجه بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تخطى "صغار الساموراي" في نصف النهائي (2-0).

جدير بالذكر، أنّ منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وقطر واليابان، تأهلت جميعها إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي ستقام في بولندا في الفترة الممتدة بين 23 آيار/مايو و15 يونيو/حزيران 2019.