الذوادي : فخورين بتدشين أول ملاعب مونديال 2022
عبّر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي عن فخرِه الكبير بتدشين أول ملاعب مونديال ألفين واثنين وعشرين بحفل أنيق أقيم في ستاد خليفة .
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