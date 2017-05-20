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كرة القدم

الذوادي : فخورين بتدشين أول ملاعب مونديال 2022

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عبّر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي عن فخرِه الكبير بتدشين أول ملاعب مونديال ألفين واثنين وعشرين بحفل أنيق أقيم في ستاد خليفة .

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