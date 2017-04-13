الدوري اللبناني - انسحاب النجمة يهدي اللقب للعهد

ولم يحضر فريق النجمة إلى ملعب المرداشية في زغرتا، وبعد انتهاء المهلة القانونية لانطلاق المواجهة، احتفل لاعبو العهد باللقب من دون خوض المباراة.

وكان العهد في حاجة إلى نقطة التعادل ليضمن إحراز اللقب حسابياً، قبل خوض مواجهته الأخيرة أمام الأنصار، إذ يتصدر حالياً الترتيب بفارق 5 نقاط عن النجمة الثاني.

وأحرز العهد اللقب أعوام 2008 و2010 و2011 و2015.

وقال رئيس نادي العهد تميم سليمان لوكالة فرانس برس "لقد أحرزنا اللقب، وننتظر تثبيت النتائج في الجلسة المقبلة للاتحاد اللبناني. تثبيت النتائج أمر روتيني يحصل في كل أسبوع، ولا أتوقع أن يغير المعادلة".

وكان يفترض أن تقام المباراة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، إلا أن إدارته اضطرت إلى إقفاله والقيام بأعمال صيانة لأرضيته تحضيراً لمباراة استعراضية بين قدامى قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في 28 نيسان/أبريل.

وبسبب الأوضاع الأمنية لا يمكن أن تقام المباراة على ملعب صيدا البلدي وكذلك ملعب بيروت البلدي، وبالتالي اختار الاتحاد إقامة اللقاء الحاسم على ملعب السلام زغرتا في المرداشية (شمال لبنان)، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبولاً لدى فريق النجمة كونه الفريق المضيف وطالب باللعب في ملعب صور البلدي بجنوب لبنان، وهو أمر لقي معارضة من نادي العهد.

تتويج "غير لائق"

ويعوّل العهد على تطبيق نظام العقوبات بحق نادي النجمة الذي تخلف عن خوض المباراة، وبالتالي خسارته المباراة وحسم 6 نقاط من رصيده.

ولم تثمر المفاوضات التي استمرت حتى ليل الأربعاء في مكتب وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بحضور رئيس الاتحاد هاشم حيدر ومسؤولي الناديين، عن ايجاد حل لمعضلة المباراة.

وقال نائب رئيس النجمة صلاح عسيران في مقابلة مع قناة "الجديد"، "اقترح رئيس الاتحاد أن يقنع العهد بارجاء المباراة، لكننا فوجئنا اليوم (الخميس) برفض هذا الاقتراح. كان يستحسّن عدم تهريب المباراة بهذه الطريقة".

أضاف "أقول للأشقاء في نادي العهد أن هذا التتويج ليس لائقاً"، متابعاً "ما حصل لن يمر بهدوء. من حقنا تحديد المباراة على أرضنا. سنتابع حقوقنا جماهيرياً وقانونياً، فالدوري اللبناني ليس رزقاً سائباً".

وحذر عسيران الاتحاد اللبناني من "اتخاذ قرارات تسيء إلى اللعبة. ننصحه عدم التسرع في أي إجراء"، مضيفاً أنه بحال تطبيق القانون وهزم النجمة "سيتحمل مسؤوليته عندها".

وأشار إلى أن النجمة انسحب فقط من مباراته أمام العهد، وسيخوض اللقاء الأخير المقرر الأسبوع المقبل مع السلام زغرتا.

من جهته، قال نجم العهد أحمد زريق: "كنا مستعدين لخوض المباراة بعناصرنا الكاملة. أحببنا خوضها، وحتى ولو خسرناها، كانت لدينا فرصة اضافية لنيل اللقب".