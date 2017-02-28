الدوري الصيني : تيانجين يقدم لاعبيه الجدد وفي طليعتهم باتو وفيتسل

النادي الذي يدربه الايطالي فابيو كانافارو والذي حقق صفقتين رابحيتن تمثلتا في استقدام النجم البرازيلي ألكسندر باتو القادم من فياريال الاسباني واللاعب الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل القادم من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي الذي سيلعب مباراته الاولى في السوبر ليغ الصيني على ارض نادي غوانغجو يوم الرابع من آذار/مارس المقبل.

في الوقت الذي أعلن البيليونير الصيني مالك النادي الذي انفق ما يقارب مئتين وثمانين مليون دولار لحد الآن أنه لا سقف لميزانية الانتقالات فاتحا المجال لاستقدام المزيد من اللاعبين.