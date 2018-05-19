مازن الريس - استاد خليفة الدولي



تابع الدحيل موسمه المبهر ونال لقب كأس الأمير السبت بعد فوزه على الريان 2-1 في مباراة قوية.

ونجح الدحيل في إضافة اللقب المحلي الثالث له عقب تتويجه بالدوري القطري وكأس قطر.

وتقدم الدحيل في النتيجة أولاً بتسديدة صاروخية من كريم بوضياف (34) وعدّل سبيستيان سوريا من ضربة رأس (70) قبل أن يعود المغربي يوسف العربي ويمنح فريقه هدف التقدم والفوز (80).

وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة رقمية أكبر لولا معاندة الحظ لسوريا من طرف الريان وإسماعيل محمد من جهة الدحيل.

أبرز تفاصيل مباراة الريان والدحيل

مرور أول خمس دقائق من المباراة دون خطورة حقيقية على أي من الفريقين.

كريم بوضياف يكسر الصمت بتسديدة قوية كادت تهز شباك الريان في الدقيقة الثامنة.

سبيستاين سوريا افتتح فرص الريان قبل انتصاف الشوط الأول إلا أن الحظ عانده في التسجيل.

سوريا يظهر مجدداً لكن غياب المساندة والتمركز الجيد يبقيان النتيجة على حالها 0-0.

عمر باري من جهة الريان وكلود أمين من طرف الدحيل يفرضان نفسيهما كنجوم للقاء بتصدييهما لكرتين خطيرتين والنتيجة تبقى 0-0 مع الدقيقة 30.

كريم بوضياف ينجح هذه المرة في وضع الدحيل بالمقدمة بتسديدة صاروخية (34).

الدحيل يحاول استغلال حالة الضياع التي صار عليها الريان عقب الهدف دون جدوى وانتهاء الشوط الأول بتقدم بطل الدوري بهدف دون رد.

الريان يدخل الشوط الثاني بقوة وتسديدة أحمد عبد المقصود القوية تجاور المرمى (47).

الدحيل يتفطن لاندفاع الريان ويحتفظ بالكرة في نصف ملعبه محاولاً استغلال الثغرات التي بدأت تظهر في دفاع الرهيب (55).

الريان يصل أخيراً إلى مرمى الدحيل بفضل ضربة رأس من نجمه سوريا (70).