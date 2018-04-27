افتتح حسن الهيدوس التسجيل في الدقيقة 19 ثم أدرك إسماعيل محمد التعادل للدحيل في الدقيقة 78 وفي آخر المواجهة (90 زائد 10) المغربي يوسف العربي ينفذ ركلة جزاء بنجاح.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها الدحيل لقب الكأس بعد 2015.

ويذكر أن الدحيل توّج هذا الموسم بطلاً لمسابقة دوري نجوم قطر.



تفاصيل المواجهة

الحكم عبد الله العذبة بالاعتماد على تقنية الفيديو VAR يعطي ركلة جزاء لفريق الدحيل والمغربي يوسف العربي (90 زائد 10) ينفذها بنجاح ويهدي اللقب لأصدقائه.

78: اسماعيل محمد يعدل الكفة لفريق الدحيل 1-1

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السد على الدحيل 1-صفر

19: حسن الهيدوس يفتتح التسجيل لفريق السد

اليوم نهائي #كأس_قطر_٢٠١٨ في استاد جاسم بن حمد الساعة ٧ #السد_الدحيل



جاهزين !!!؟؟ pic.twitter.com/Qr69AhsqVI — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) April 27, 2018

التشكيلة الأساسية لفريق الدحيل

التشكيلة الأساسية لفريق السد

البث المباشر للمواجهة: