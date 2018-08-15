وقال سوباشيتش في رسالة نشرها الاتحاد الكرواتي للعبة "حان الوقت بعد 10 أعوام مع المنتخب الوطني للقول وداعا لأعز قميص علي"، كاشفا "اتخذت قراري قبل كأس العالم بفترة طويلة لأن حلمي كان بإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني في بطولة عالمية".

واعتبر حارس موناكو الفرنسي أن البطولة التي أقيمت "في روسيا كانت الأكثر عاطفية في مسيرتي... شكرا لكم جميعا".

وجاء قرار الحارس البالغ 33 عاما غداة الاعتزال الدولي لزميله المهاجم لاعب يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندزوكيتش، وأقل من أسبوع على القرار نفسه الذي اتخذه مدافع لوكوموتيف موسكو الروسي فيدران تشورلوكا.

وكان سوباشيتش الذي بدأ مسيرته مع المنتخب عام 2009 وخاض معه 44 مباراة، أحد أبطال المغامرة الكرواتية في مونديال روسيا، لاسيما في الدور ثمن النهائي ضد الدنمارك حين أنقذ ثلاث ركلات ترجيحية، ثم تألق في ربع النهائي وصد ركلتين ترجيحيتين لروسيا المضيفة، ليقود بلاده الى معادلة انجاز مشاركتها الأولى كدولة مستقلة عام 1998 حين وصلت الى نصف النهائي.

لكن المشوار الكرواتي تواصل في روسيا لأبعد من نصف النهائي بعد تخلص سوباشيتش ورفاقه من إنكلترا في دور الأربعة (2-1 بعد التمديد)، قبل السقوط في الامتحان الأخير أمام فرنسا (2-4) التي كانت أيضا تغلبت على كرواتيا في نصف نهائي 1998 في طريقها الى اللقب العالمي.

