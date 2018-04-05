وتفيد المصادر ذاتها ان الأسباب المحتملة لهذا القرار تعود الى المواقف المثيرة للجدل لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ من ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال الفين وستة وعشرين والتي أثارت ردود فعل قوية في وسائل الإعلام المغربية ووسائل التواصل الإجتماعي التي وصفتها بالإستفزازية.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لمقاطعة انشطة الاتحاد العربي لكرة القدم
علمت beIN SPORTS من مصادر مطلعة ان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لمقاطعة انشطة الاتحاد العربي لكرة القدم
وتفيد المصادر ذاتها ان الأسباب المحتملة لهذا القرار تعود الى المواقف المثيرة للجدل لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ من ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال الفين وستة وعشرين والتي أثارت ردود فعل قوية في وسائل الإعلام المغربية ووسائل التواصل الإجتماعي التي وصفتها بالإستفزازية.
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