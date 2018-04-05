الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لمقاطعة انشطة الاتحاد العربي لكرة القدم

وتفيد المصادر ذاتها ان الأسباب المحتملة لهذا القرار تعود الى المواقف المثيرة للجدل لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ من ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال الفين وستة وعشرين والتي أثارت ردود فعل قوية في وسائل الإعلام المغربية ووسائل التواصل الإجتماعي التي وصفتها بالإستفزازية.

