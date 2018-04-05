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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لمقاطعة انشطة الاتحاد العربي لكرة القدم

7:41 دقيقة

علمت beIN SPORTS من مصادر مطلعة ان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لمقاطعة انشطة الاتحاد العربي لكرة القدم

وتفيد المصادر ذاتها ان الأسباب المحتملة لهذا القرار تعود الى المواقف المثيرة للجدل لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ من ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال الفين وستة وعشرين والتي أثارت ردود فعل قوية في وسائل الإعلام المغربية ووسائل التواصل الإجتماعي التي وصفتها بالإستفزازية. 
 

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