التغطية الشاملة - رونالدو أفضل لاعب في العالم

متابعة - مازن الريس

وتعد جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأهم بالنسبة لعشاق كرة القدم لكن الفيفا أعلن تباعاً عن العديد من الجوائز الأخرى خلال حفله السنوي الذي أقيم هذه المرة بعد الانفصال عن مجلة فرانس فوتبول.

وتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان نجوم أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية توالياً على الجائزة الفردية الأهم، قبل أن يحسم الصراع لصالحه.

ولم تخرج الجائزة عن المتوقع بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رونالدو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أرووبا ومنتخب بلاده ببطولة أوروبا.

ونال رونالدو الشهر الماضي جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، ومع التكريم الجديد، ثبّت البرتغالي هيمنته على معظم الجوائز الفردية في 2016.





وكرّر البرتغالي تصريحاته السابقة: "2016 كان العام الأفضل لي في مسيرتي" كما شكر جميع من سانده من عائلته وأصدقائه، دون أن ينسى الحديث عن غياب نجوم برشلونة مؤكداً تقديره لأسباب غيابهم، لمتابعة تصريح رونالدو الحصري لقنواتنا اضغط هنا

بينما أشار غريزمان غلى أحقية رونالدو بالفوز بالجائزة التي غاب ميسي عن حضورها. لمتابعة تصريح غريزمان الحصري لقنواتنا اضغط هنا



وتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في جوائز فيفا بناء على عملية تصويت مدمجة حيث كان 50% من القرار مبنياً على خيارات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية في أنحاء العالم، بينما توزع النصف الآخر بين نتيجة اقتراع عام عبر الإنترنت يشارك فيه عشاق كرة القدم، وأصوات مجموعة مختارة من ممثلي أكثر من 200 وسيلة اعلامية.

الأسطورة الألمانية مايكل بالاك يهنئ رونالدو

وذهبت جائزة أفضل لاعبة في العالم إلى الأميركية كارلي لويد.

وتوّج الماليزي محمد فايز سوبري بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2016.

وكان الفائز بجائزة فيفا لأفضل مسيرة كروية هو لاعب كرة الصالات البرازيلي فالكاو.

الجائزة السادسة: الإعلان عن الفائز بجائزة FIFA لأفضل مسيرة كروية

الفائز هو: لاعب كرة الصالات البرازيلي 🇧🇷 فالكاو، تهانينا!#TheBest pic.twitter.com/PDyDKIQgil — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 9, 2017

وكرّم فيفا المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب في العالم إثر فوزه مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي، متفوقاً على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي، لمتابعة تصريح زيدان اضغط هنا

ونال نادي أتلتيكو ناسيونال جائزة فيفا للعب النظيف.

الجائزة الرابعة: الإعلان عن جائزة FIFA للعب النظيف

نادي أتليتكو ناسيونال فاز بالجائزة للروح الرياضية العالية، تهانينا! pic.twitter.com/1ImWbEYMAg — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 9, 2017

وحصدت الألمانية سيلفيا نايد جائزة أفضل مدرب سيدات في العالم كمكافأة على قيادة منتخب سيدات ألمانيا للفوز بالألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل.

جائزة أفضل مشجعين

جوائز FIFA للأفضل!

الفائز بجائزة FIFA لأفضل مشجعين هم جماهير بوروسيا دورتموند - ليفربول، تهانينا! pic.twitter.com/Nr9HuPHX14 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 9, 2017

مقدمة الحفل الممثلة الأميركية إيفا لونجوريا مع نجوم التشكيلة المثالية

جائزة التشكيلة المثالية

جوائز FIFA للأفضل!

الفائزون بجائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم #TheBest pic.twitter.com/ByYeihZTAv — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 9, 2017

وكان من الملفت غياب جميع لاعبي أتلتيكو مدريد وصيف دوري أبطال أوروبا عن القائمة وكذلك كثرة اللاعبين الذين تم اختيارهم من ريال مدريد وبرشلونة باستثناء مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي داني ألفيش لاعب يوفنتوس الإيطالي.