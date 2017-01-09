التغطية الشاملة - رونالدو أفضل لاعب في العالم
نال البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم بعد منافسة معتادة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان.
متابعة - مازن الريس
وتعد جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأهم بالنسبة لعشاق كرة القدم لكن الفيفا أعلن تباعاً عن العديد من الجوائز الأخرى خلال حفله السنوي الذي أقيم هذه المرة بعد الانفصال عن مجلة فرانس فوتبول.
وتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان نجوم أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية توالياً على الجائزة الفردية الأهم، قبل أن يحسم الصراع لصالحه.
ولم تخرج الجائزة عن المتوقع بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رونالدو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أرووبا ومنتخب بلاده ببطولة أوروبا.
ونال رونالدو الشهر الماضي جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، ومع التكريم الجديد، ثبّت البرتغالي هيمنته على معظم الجوائز الفردية في 2016.
وكرّر البرتغالي تصريحاته السابقة: "2016 كان العام الأفضل لي في مسيرتي" كما شكر جميع من سانده من عائلته وأصدقائه، دون أن ينسى الحديث عن غياب نجوم برشلونة مؤكداً تقديره لأسباب غيابهم، لمتابعة تصريح رونالدو الحصري لقنواتنا اضغط هنا
بينما أشار غريزمان غلى أحقية رونالدو بالفوز بالجائزة التي غاب ميسي عن حضورها. لمتابعة تصريح غريزمان الحصري لقنواتنا اضغط هنا
وتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في جوائز فيفا بناء على عملية تصويت مدمجة حيث كان 50% من القرار مبنياً على خيارات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية في أنحاء العالم، بينما توزع النصف الآخر بين نتيجة اقتراع عام عبر الإنترنت يشارك فيه عشاق كرة القدم، وأصوات مجموعة مختارة من ممثلي أكثر من 200 وسيلة اعلامية.
الأسطورة الألمانية مايكل بالاك يهنئ رونالدو
وذهبت جائزة أفضل لاعبة في العالم إلى الأميركية كارلي لويد.
وتوّج الماليزي محمد فايز سوبري بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2016.
وكان الفائز بجائزة فيفا لأفضل مسيرة كروية هو لاعب كرة الصالات البرازيلي فالكاو.
وكرّم فيفا المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب في العالم إثر فوزه مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي، متفوقاً على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي، لمتابعة تصريح زيدان اضغط هنا
ونال نادي أتلتيكو ناسيونال جائزة فيفا للعب النظيف.
وحصدت الألمانية سيلفيا نايد جائزة أفضل مدرب سيدات في العالم كمكافأة على قيادة منتخب سيدات ألمانيا للفوز بالألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل.
جائزة أفضل مشجعين
مقدمة الحفل الممثلة الأميركية إيفا لونجوريا مع نجوم التشكيلة المثالية
جائزة التشكيلة المثالية
وكان من الملفت غياب جميع لاعبي أتلتيكو مدريد وصيف دوري أبطال أوروبا عن القائمة وكذلك كثرة اللاعبين الذين تم اختيارهم من ريال مدريد وبرشلونة باستثناء مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي داني ألفيش لاعب يوفنتوس الإيطالي.