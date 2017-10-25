فراس بن أحمد

الأهلي المصري الأول عربياً وإفريقيا بحسب الترتيب الذي يصدره الموقع المذكور باحتلاله المركز 30 عالمياً متفوقاً على أندية أوروبية كبيرة كفريق ليفربول الإنكليزي، 53 عالمياً، بورتو البرتغالي، 67 عالمياً، وأياكس أمستردام الهولندي، 61 عالمياً، وإنتر ميلان الإيطالي، 69 عالمياً، والقطب الآخر لمدينة ميلانو، نادي ميلان الذي جاء في المركز 80 عالمياً.

وجاء الأهلي المصري ضمن لائحة أفضل 30 ناد في العالم بجمعه لـ7909 نقطة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوز تاريخي وكبير على النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي 6-2 بعد هزيمته ذهاباً 2-1.

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وسيكون الأهلي المصري أمام فرصة كبيرة لأن ينال لقبه التاسع في القارة السمراء في دوري الأبطال عندما يلاقي الوداد البيضاوي المغربي في النهائي يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في ستاد برج العرب ذهاباً فيما ستكون مواجهة الإياب يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر في ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.

وتوّج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أوروبا سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

ريال مدريد الأول عالمياً

احتل ريال مدريد صدارة التصنيف الذي أصدره موقع "Club World Ranking" بجمعه 18286 نقطة وجاء برشلونة في مركز الوصافة (15086 نقطة) وأتليتكو مدريد الثالث (12861 نقطة) ويوفنتوس الإيطالي في المركز الرابع (11742 نقطة) وريفير بلايت الأرجنتيني خامساً (11741 نقطة) وفي المركز السادس فريق مانشستر يوناتيد (11286 نقطة) وغريميو السابع (11237 نقطة) وبايرن ميونيخ الثامن برصيد 10898 نقطة ثم نادي سان لورينزو الأرجنتيني (9641 نقطة) وسانتوس عاشراً برصيد 9596 نقطة.

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ميسي يتفوق على رونالدو

احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني المركز الأول عالمياً في لائحة ترتيب الهدافين برصيد 54 هدفاً وجاء الإنكليزي هاري كين، لاعب توتنهام، في المركز الثاني برصيد 45 هدفاً وحل الأوروغوياني إدينسون كافاني ثالثاً برصيد 45 هدفاً وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، رابعاً برصيد 44 نقطة.

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واحتل اللاعب العربي السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، المركز 12 عالمياً برصيد 36 هدفاً متفوقاً على الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي ألكساندر لاكازيت والبلجيكي رويلو لوكاكو.

زيدان أفضل مدرب

تمكن الفرنسي زين الدين ويدان، مدرب ريال مدريد، من مواصلة تألقه باحتلاله ريادة الترتيب فيما جاء الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، في المركز الثاني وجاء ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، ثالثاً.

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