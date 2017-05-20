الاتّحاد الأرجنتيني لم يتوصل لاتّفاق مع إشبيليه حول كيفيّة فسخ عقد سامباولي

لا تزال الأمور عالقة حول تدريب "خورخي سامباولي" للمنتخب الأرجنتيني حيث لم يتوصّل الاتّحاد الأرجنتيني لاتّفاق مع إشبيليه حول كيفيّة فسخ العقد

لتـَصدُرَ قائمة ُ منتخب "التانغـو" لمواجهتي البرازيل وسنغافورة الوديّتين، من دون اسم للنّاخب الوطني سامباولي والمقدر بمليون ونصف المليون يورو، الأمر الذي أجبر الاتحاد الأرجنتيني على إصدار قائمة اللاعبين المستدعين للمشاركة في المباريات الودية أمام البرازيل وسنغافورا الشهر القادم بتوقيع دائرة المنتخبات الوطنية في الاتحاد وليس باسم مديره الفني.