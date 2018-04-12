وفي حال موافقة الاتحاد القطري على الدعوة سيشارك المنتخب القطري في نسخة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل من الرابع عشر من يونيو/حزيران حتى السابع من يوليو/تموز 2019، ضمن ستةَ عشر منتخبا من ثلاث قارات مختلفة.

جاء ذلك خلال كونغرس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في نسخته الثامنة والستين بحضور رئيس جمهورية الأرجنتين "ماوريسيو ماكري" ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد القطري للعبة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد تلقى دعوة سابقة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا عام 2011 إلا أنه اعتذر لارتباطاته القارية آنذاك.

