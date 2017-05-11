الاتحاد الدولي يؤكد ايقاف الكويت

وأيدت الاتحادات الـ209 المخولة التصويت بنسبة 96 بالمئة ايقاف الكويت المتخذ في كانون الأول/ديسمبر 2015 بسبب "تدخل حكومي".

واتخذت الهيئات الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 قرار الايقاف بحق الكويت، على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

ولم تتجاوب السلطات الكويتية مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلاً منها. الا أن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

كما أكدت الجمعية العمومية بنسبة 99 بالمئة ايقاف غواتيمالا المتخذ في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بعد فشل لجنة المعايير المعينة من قبل فيفا في الاتحاد الغواتيمالي لكرة القدم.