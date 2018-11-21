أفاد مراسل "beIN SPORTS" في تونس أنّ الاتحاد التونسي لكرة القدم لن يمنح الثقة للثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي لمواصلة الإشراف على حظوظ المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

واعلن الاتحاد التونسي في موقعه على الانترنت انه قرر البحث عن مدرب جديد للمنتخب الاول بعدما تخلى أصحاب القرار فيه عن فكرة منح الثّقة للكنزاري و العُقبي سيما بعد الخسارة من منتخب مصر لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، وضد المغرب ودياً في رادس.

ومن المتوقع ان يتعاقد الاتحاد التونسي مع مدرب أوروبي، ومن أبرز الأسماء المرشّحة البلجيكيّين مارك فيل موتس المدرب السّابق للمنتخب البلجيكي و هيغو بروس المتوج بلقب كأس بطولة أمم إفريقيا الأخيرة مع الكاميرون.