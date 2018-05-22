الاتحاد الإسباني يمدد عقد المدرب لوبيتيغي حتى 2020

وأعلن رئيس الاتحاد لويس روبياليس خلال مؤتمر صحافي مع المدرب بالقرب من مدريد "سنمضي قدما في توقيع (...) عقد لعامين إضافيين".

ويؤشر التمديد إلى ثقة الاتحاد بحارس المرمى السابق البالغ 51 عاما، وذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق النهائيات المنتظرة في روسيا، وهي البطولة العالمية الكبرى الأولى للوبيتيغي.

وأضاف روبياليس "كان الأمر بسيطا جدا لان التقدير الاحترافي، التقدير الذي نكنه لخولن، لعمله وكل فريقه، هائل جدا. هو الأفضل لقيادة المنتخب".

ولم يوضح ما إذا كان عقد لوبيتيغي الذي يشرف على "لا روخا" منذ 2016، سينتهي قبل أو بعد كأس أوروبا 2020.

وعين لوبيتيغي على رأس المنتخب بعد الخروج المذل من ثمن نهائي كاس اوروبا 2016، وحقق مشوارا رائعا في التصفيات مع 9 انتصارات وتعادلا سجل خلالها 36 هدفا مقابل ثلاثة أهداف في مرماه.

ولم يتعرض المدرب الباسكي لأية خسارة مع المنتخب الأحمر، إذ حقق 13 فوزا مقابل 5 تعادلات.

وكان لوبيتيغي أعلن الاثنين تشكيلة من 23 لاعبا لخوض المونديال، غاب عنها مهاجم تشيلسي الإنكليزي ألفارو موراتا.