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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الأرجنتين تواجه روسيا ودياً

من قبل
1:51 دقيقة

أكد الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب الأول سيلتقي نظيره الروسي ودياً الشهر المقبل في افتتاح استاد "لوجنيكي" والذي تم تجديده وتطويره ليستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويلتقي الفريقان على هذا الاستاد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ثم يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري بعدها بثلاثة أيام في مباراة ودية أخرى بمدينة كراسنودار الروسية.

ويستضيف استاد "لوجنيكي" ، الذي تبلغ سعته 81 ألف مقعد، سبع مباريات خلال المونديال الروسي الذي تقام فعالياته من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبلين.

ومن بين هذه المباريات السبع، ستكون المباراة الافتتاحية للبطولة وإحدى مباراتي المربع الذهبي ثم المباراة النهائية.

وكان المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري ضمنا تأهلهما إلى النهائيات عبر التصفيات فيما يخوض المنتخب الروسي المونديال بلا تصفيات لكونه المنتخب المضيف. 
 

المنتخب الأرجنتيني مباريات ودية المنتخب الروسي

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