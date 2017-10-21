الأرجنتين تواجه روسيا ودياً

ويلتقي الفريقان على هذا الاستاد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ثم يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري بعدها بثلاثة أيام في مباراة ودية أخرى بمدينة كراسنودار الروسية.

ويستضيف استاد "لوجنيكي" ، الذي تبلغ سعته 81 ألف مقعد، سبع مباريات خلال المونديال الروسي الذي تقام فعالياته من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبلين.

ومن بين هذه المباريات السبع، ستكون المباراة الافتتاحية للبطولة وإحدى مباراتي المربع الذهبي ثم المباراة النهائية.

وكان المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري ضمنا تأهلهما إلى النهائيات عبر التصفيات فيما يخوض المنتخب الروسي المونديال بلا تصفيات لكونه المنتخب المضيف.

