افتتاح استاد خليفة دليل على جاهزية قطر لاحتضان المونديال 2022
شكل افتتاح استاد خليفة الدولي كأول ملاعب نهائيات كأس العالم ألفين وإثنين وعشرين مؤشرا حقيقيا على جاهزية قطر لاحتضان منافسات أول بطولة كأس عالم في الوطن العربي.
إفتتاح الملعب قبل خمس سنوات من مونديال الفين وإثنين وعشرين يعتبر دلالة واضحة على ما ستكون عليه النسخة المونديالية العربية المرتقبة.
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