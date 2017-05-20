افتتاح استاد خليفة دليل على جاهزية قطر لاحتضان المونديال 2022

إفتتاح الملعب قبل خمس سنوات من مونديال الفين وإثنين وعشرين يعتبر دلالة واضحة على ما ستكون عليه النسخة المونديالية العربية المرتقبة.

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