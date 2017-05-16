استاد خليفة بات مستعداً لمونديال 2022 بقطر !

- أرضية ستاد خليفة العشبية تم تثبيتها خلال 13 ساعة ونصف وهو رقم قياسي عالمي، إذ أن الرقم السابق كان 18 ساعة.

- استاد خليفة الذي بات يتسع لـ 40 ألف مقعد، انضم لنخبة الملاعب العالمية التي تستعمل نظام الاضاءة "LED"، الأحدث في العالم.

كما سيتم انشاء متحف للرياضة القطرية داخل أروقة هذا الملعب التاريخي.

درجات الحرارة المرتفعة خارج الملعب ستفقد فاعليتها داخله بفعل نظام التبريد الذي يخفضها إلى درجات ملائمة لمشاهدة مباريات كرة القدم في ظروف رائعة.

استاد خليفة باكورة ملاعب قطر لمونديال 2022، وأيقونة هندسية تنتظر بشغف جماهير كأس العالم.