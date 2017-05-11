اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 العام المقبل
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار البلد الذي سيستضيف مونديال 2026، أول كأس عالم تضم 48 منتخباً، العام المقبل بدلاً من انتخابها في ميعادها المخطط سابقاً في 2020.
ووافق كونغرس الفيفا على مقترح المجلس بإجراء التصويت في العام المقبل بالكونغرس الذي سيقام في موسكو قبل كأس العالم الذي يقام في روسيا.
وقدمت كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية ملفاً مشتركاً لتنظيم المونديال، وكانت تهدف في الأصل إلى إجراءات سريعة لإجراء انتخابات يوم الخميس، وإثبات قدرتها على تلبية المتطلبات التقنية في مرحلة لاحقة.
ولكن منح المرشحين المحتملين ثلاثة أشهر لإبداء رغبتهم في الدخول في الانتخابات في 2018 ولكن بما أن قارتي أوروبا وآسيا ليستا مؤهلتين لتنظيم البطولة حيث ينظمان مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر) يرجح ألا يكون هناك مرشحين أخرين.