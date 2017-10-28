إنكلترا تكتسح إسبانيا وتتوج بلقب كأس العالم للناشئين

فاز المنتخب الإنكليزي بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً عقب فوزه مساء اليوم السبت على نظيره الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية من البطولة التي استضافتها الهند وأقيمت المباراة النهائية فيها على ملعب يوبا بهاراتي كريرنغان في مدينة كالكتا.

جاءت المباراة قوية ومثيرة طوال شوطيها وخرجت تليق بكونها نهائي البطولة، وكانت كلمة البداية لناشئي إسبانيا الذين افتتحوا التسجيل عن طريق سيرجيو غوميز لاعب برشلونة في الدقيقتين 10 و31، وانتفض المنتخب الإنكليزي عقب ذلك مسجلاً عودة بالغة القوة، فسجل خمسة أهداف على التوالي تناوب على إحرازها كل من ريان بريوستر في الدقيقة 44 ومورغان جيبس وايت في الدقيقة 58، وفيل فودين في الدقيقة 69، وعقب الانهيار التام للمنتخب الإسباني أحرز كل من مارك جويهي فيل فودين هدفين في الدقيقتين 84 و88 على التوالي.

