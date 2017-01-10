إنفانتينو يعتبر أن "حلم" كأس العالم بات متاحاً لدول إضافية

وقال إنفانتينو للصحفيين: "علينا أن نصنع شكل كأس العالم في القرن الحادي والعشرين... كرة القدم هي أكبر من أوروبا وأميركا الجنوبية".

ورأى أن "عددا أكبر من الدول ستتاح لها فرصة الحلم" مع الصيغة الجديدة.

وأقر مجلس الاتحاد (التسمية الجديدة للجنة التنفيذية) المنعقد في مدينة زيوريخ السويسرية، "بالإجماع" اقتراح إنفانتينو زيادة عدد المنتخبات من 32 حاليا إلى 48 موزعة على 16 مجموعة من ثلاث منتخبات، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من كأس العالم 2026.

ودفع إنفانتينو بشكل كبير خلال الفترة الماضية باتجاه الاقتراح، مشددا على أنه سيؤدي إلى زيادة الاهتمام العالمي باللعبة، وإتاحة الفرصة بالمشاركة لمنتخبات لا تنال هذه الإمكانية بشكل دوري.

وجدّد إنفانتينو الثلاثاء موقفه، قائلا إن الصيغة الجديدة "توفر الكثير من الفوائد، من دون أي سلبيات".

وتقوم الصيغة على خوض دور أول بنظام المجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة (أي ما مجموعه 32 منتخبا)، مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، بدلا من الصيغة الراهنة القائمة على خوض 32 منتخبا الدور الأول موزعة على ثماني مجموعات.

واعتبر أنه بموجب الاقتراح الجديد، فإن "كل مباراة ستكون فاصلة".

إلا أن الاتحاد الدولي لم يتخذ بعد قرارا بشأن توزيع المقاعد الإضافية على الاتحادات القارية. وشدّد إنفانتينو في هذا السياق على أن "الجميع سيحصل على المزيد"، من دون تقديم تفاصيل.