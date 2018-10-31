وقال رئيس الفيفا على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في ماليزيا إن المشاورات متواصلة حول إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

بينما توقع الأمين العام للجنة المشاريع والإرث حسن الذوادي اتخاذ قرار بهذا الشأن في الربع الأول من العام المقبل.

وقرر الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات في كأس العالم من 32 حاليا الى 48، بدءا من مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلا أن اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" تقدم في الأشهر الماضية باقتراح لتطبيق هذه الزيادة بدءا من كأس العالم المقبلة في قطر، وهو ما كان مدار بحث في الفترة الماضية بين الأطراف المعنيين.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن زيادة عدد المنتخبات سترفع من حصة القارة الآسيوية من 4,5 منتخبات حالياً (أربع منتخبات من التصفيات القارية، إضافة الى مشاركة منتخب في الملحق)، إلى 8,5، ما لاقى تصفيق مندوبي الاتحادات الوطنية القارية الحاضرين.

أضاف متوجها إلى هؤلاء "ستصبح لديكم فرصة أكبر. الأمر ممكن (...) نحن نناقشه مع أصدقائنا القطريين. نحن نناقشه مع أصدقاء عديدين في المنطقة. نأمل في أن يحصل ذلك. علينا أن نحاول دائماً".

من جهته، قال الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن الدوحة لا تزال "تقيّم دراسات الجدوى وستكون في موقع أفضل" لإبداء رأي بهذا الشأن في الفترة المقبلة.

أضاف "الا أن الأمر سيتم اتخاذ القرار بشأنه قبل التصفيات (لمونديال 2022)"، متوقعاً أن يحصل ذلك "في الربع الأول من السنة المقبلة".

وشدد الذوادي على أن التحضيرات القطرية للاستضافة تمضي وفق الجدول المعد لها، ولم تتأثر سلباً بالأزمة الدبلوماسية الخليجية التي بدأت في حزيران/يونيو 2017، مع إعلان السعودية والإمارات والبحرين - إضافة الى مصر - قطع علاقاتها مع الدوحة.

وأوضح الذوادي "نحن سعداء جداً ومتحمسون لهذا التقدم. هو على المسار الصحيح. بحلول 2020-2021 ستكون كل ملاعبنا جاهزة (..) هذا أول مونديال في الشرق الأوسط، وستكون فرصة مثالية لجمع الناس".