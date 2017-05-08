إنفانتينو يؤكد صلابة الوضع المالي للفيفا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو صلابة الوضع المالي للاتحاد على رغم الخسائر القياسية التي تكبدها العام الماضي، وذلك في تصريحات الاثنين في انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة في البحرين.

وقال السويسري انفانتينو ان خسائر الفيفا في العام 2016 والتي بلغت 396 مليون دولار أميركي، تتوافق مع "النموذج" المالي للاتحاد.

أضاف "على رغم ما حاول البعض قوله او كتابته، لا يزال الوضع المالي للفيفا صلبا جدا"، وذلك في كلمة أمام المندوبين في افتتاح كونغرس الاتحاد الآسيوي في المنامة، والذي يسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للاتحاد الدولي في العاصمة البحرينية أيضا في 11 أيار/مايو.

وتابع المسؤول الدولي "لا حاجة لتقديم صورة مصطنعة عن الوضع"، موضحا انه من الطبيعي بالنسبة الى الاتحاد الدولي تحقيق خسائر في السنوات الثلاث الأولى من دورته المالية (الممتدة أربع سنوات)، على ان يليها "تحقيق عائدات" في السنة الرابعة التي تتخللها إقامة كأس العالم لكرة القدم، والمقررة السنة المقبلة في روسيا، والتي يتوقع ان توفر عائدات تصل الى مليار دولار غالبها من النقل التلفزيوني.

وتابع انفانتينو "هذا هو نموذج العمل المالي المعتمد في الفيفا. ولا حاجة لنا لنخبركم قصصا مختلفة، ولا نريد اعطاء صورة مصطنعة تجميلية لحساباتنا المالية. باختصار وضع الفيفا المالي صلب للغاية".

وأتت تصريحات انفانتينو غداة إعلان الفيفا توقيع عقد رعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية، تتولى بموجبه رعاية احداث خاصة بالاتحاد الدولي منها كأسي العالم روسيا 2018 وقطر 2022، وكأس القارات 2017 في روسيا وبطولة العالم للاندية وكأس العالم للسيدات.

وكان الفيفا واجه صعوبات في استبدال عقدي رعاية أساسيين مع شركتي سوني وطيران الامارات بعد كأس العالم 2014، وأخفق في إيجاد رعاة جدد لاسيما في ظل أزمة الفساد التي تعصف به منذ 2015.

انتخابات مجلس الفيفا عن آسيا

وشهد كونغرس الاتحاد الآسيوي اليوم انتخاب أربعة ممثلين مكملين للقارة في مجلس الفيفا، والذي كان يعرف باسم اللجنة التنفيذية.

فلدى الرجال، فاز المرشحون الثلاثة الصيني زهانغ جيان والكوري الجنوبي مونغ غيو-تشونغ والفيليبيني ماريانو أرانيتا، بعد انسحاب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي أعلن استقالته من مهامه الكروية وسحب ترشيحه نهاية نيسان/ابريل، وذلك في ظل مزاعم بالفساد والارتباط برشوة.

أما للمقعد المخصص للنساء، فازت البنغلادشية محفوظة أكثر كيرون، متغلبة على الاسترالية مويا دود بفارق عشرة اصوات، اذ نالت كيرون 27 صوتا في مقابل 17 صوتا لدود.

وكانت هذه الانتخابات مقررة خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في مدينة غوا الهندية في أيلول/سبتمبر الماضي، الا انها علقت في حينه بسبب اعتراض بعض الأعضاء على منع القطري سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، من الترشح.

وكان المهندي عوقب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بالايقاف لسنة عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب اتهامه بعدم التعاون في تحقيق يجريه الفيقا. وقبل الفيفا قبل في نيسان/ابريل الماضي باستئناف تقدم به القطري، وألغى العقوبة بحقه، الا ان هذه الخطوة أتت بعد إقفال باب الترشح للانتخابات الآسيوية الى مجلس الفيفا.

وشارك المهندي في أعمال الجمعية العمومية الاثنين، من دون ان يدلي بأي تعليق.