إنفانتينو أمام تحدّي إصلاح جدّي للفيفا

وصل السويسري إنفانتينو إلى الرئاسة في شباط/فبراير 2016، وخلف مواطنه جوزيف بلاتر الذي أوقفته لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد في كانون الأول/ديسمبر 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، في قضية أطاحت أيضاً بمن كان خليفته المرجح، الفرنسي ميشال بلاتيني الذي كان يرأس في حينه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ركّز إنفانتينو في برنامجه على إصلاحات أكّد في حملته الانتخابية ضرورة ألاّ "يتم الاتفاق عليها فقط، بل تطبيقها أيضاً"، والبدء بتنفيذها من اليوم الأول، بما يشمل كل الجوانب المرتبطة بالاتحاد وكرة القدم.

وأقرّت في عهد إنفانتينو سلسلة خطوات، مثل تحديد عدد ولايات الرئيس، وتوسعة اللجنة التنفيذية التي باتت تعرف باسم "مجلس الفيفا"، إلاّ أنّ الشفافية التي وعد بتطبيقها على صعيد رواتب مسؤولي الاتحاد، لا تزال تقتصر عليه حتى الآن (1,4 مليون يورو سنوياً).

وقال إنفانتينو لوكالة فرانس برس مؤخراً: "ثمة المزيد من العمل للقيام به بطبيعة الحال، لكني سعيد جداً وواثق بالمستقبل".

ومن أجل ضمان مستقبل الفيفا بعد عام صعب، أخرج إينفانتينو من جعبته إصلاحاً غير متوقع: رفع عدد المنتخبات في نهائيات كأس العالم من 32 إلى 48، موزعة على ثلاث مجموعات تضم كل منها 16 منتخبا، في خطوة يأمل اعتمادها في مونديال 2026.

وفي حين لا يزال الإجماع حول هذه الفكرة بعيد المنال، إلا أنها ستطرح للنقاش في اجتماع مجلس الفيفا في كانون الثاني/يناير.

ويقول قطب الترويج الإعلاني الرياضي باتريك نالي "الإصلاحات الوحيدة التي تم تطبيقها هي تلك التي لا تمس بجوهر تركيبة السلطة" في الاتحاد، معتبراً أنّ الأخير الذي يمثل قوة مالية وإعلانية ضخمة "ما زال أشبه بمملكة صغيرة بدلاً من مؤسسة منظمة مفتوحة وشفافة".



إبعاد رموز عهد بلاتر

بحسب مسؤول سابق في الفيفا، يرغب الاتحاد "في طي صفحة الماضي"، وقام لذلك بإبعاد عدد من مسؤولي العهد الموسوم بالفساد.

فإضافة إلى بلاتر الذي ترأس الاتحاد منذ 1998، والأمين العام جيروم فالكه، حزم الأمين العام بالوكالة والمدير المالي الألماني ماركوس كاتنر حقائبه.

وفتح الفيفا تحقيقاً بحق الثلاثي ووجه إليهم اتهامات بتقاسم مبلغ مقداره 75 مليون يورو "من خلال زيادة أجورهم السنوية كمكافآت مرتبطة بكأس العالم وامتيازات أخرى".

وواصل الرئيس الجديد عملية التطهير من خلال اقالة مدير التسويق تييري فيل ومدير القسم الطبي ييري نوفاك الذي قال في أعقاب إبعاده "لم أكن أعتزم ترك الفيفا بهذه الطريقة المفاجئة".

وشملت لائحة المبعدين مسؤولين في قسم التطوير والعلاقات مع الاتحادات الوطنية، إضافة إلى المسؤول عن الأمن رالف موتشكه، وصولاً إلى ستيفان يوست، مدير متحف الفيفا الحديث العهد.

وتعود فكرة إنشاء المتحف إلى بلاتر، وكبّد خزينة الفيفا 130 مليون يورو، وافتتحه إنفانتينو بعد أيام من انتخابه، إلا أنّ مصدراً في الاتحاد أكد أنّ المتحف في طريقه إلى الإقفال.

شبهات حول إنفانتينو

يبرر الفيفا إبعاد المسؤولين السابقين، بأنه يدخل في إطار عملية "إعادة هيكلة". إلا أنّ ذلك لم يبعد الشبهات عن عهد الرئيس الجديد.

فبحسب مطلعين على ملفات الاتحاد، أبلغ مسؤولان في الفيفا لجنة الأخلاق بانتهاكات أقدم عليها إنفانتينو، لاسيما من خلال استخدام الطائرات الخاصة، وشكّلت هذه المعطيات أساساً لتحقيق لم يستكمل.

كما فاجأت بعض تعيينات الرئيس الجديد، المعنيين بكرة القدم.

فعلى سبيل المثال، اختار لمنصب الأمين العام السنغالية فاطمة سامورا القادمة من الأمم المتحدة ولا تحظى بأي خبرة في عالم كرة القدم.

وبدا نقص خبرة سامورا واضحاً من خلال ارتكابها خطأ فادحاً خلال زيارتها سييراليون مؤخراً، إذ نصحت هذه الدولة الأفريقية بالتقدم بطلب استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، دون أن تتنبّه إلى أنّ الفيفا سبق له منح الأوروغواي حق تنظيم هذه البطولة.

ويقول أحد المطلعين على خفايا الاتحاد، إنّ إنفانتينو، "من خلال تسمية سامورا، ولأنّ الإصلاحات تعتزم تقوية دور الأمين العام (...) أراد الحفاظ على أكبر قدر ممكن من نفوذه".

كما أثار تعيين السلوفيني توماز فيسل على رأس لجنة التدقيق علامات استفهام، لكونه يحمل الجنسية نفسها للرئيس الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين.

في ظل كل هذا، لم يتمكن إنفانتينو بعد من تغيير الصورة السلبية التي طبعت الفيفا خلال الفترة الماضية.

ويقول نالي: "كان من المجدي ضخ دماء جديدة في صلب الإدارة"، إلا أنّ إنفانتينو اختار تعيين "مساعدين موالين له في مناصب مهمة".

ويشير أنه على رغم محاولة رئيس الفيفا "تقديم صورة أمام الرأي العام عن تغييرات جدية"، إلا أنّ "الشفافية لا تبدو أكبر ممّا كانت عليه".