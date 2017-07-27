أميركا تحرز لقب الكأس الذهبية

وسجل جوزيه ألتيدور (45) وجوردن موريس (88) هدفي الولايات المتحدة، وجي فوغن واتسون (50) هدف جامايكا.

وكان المنتخب الأميركي توج بطلاً للمسابقة أعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، وبات على بعد لقب واحد من المكسيك حاملة الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (7).

ومنذ اطلاق المسابقة في 1991، احتكرت المكسيك والولايات المتحدة على اللقب باستثناء تتويج يتيم لكندا في 2000.

وفقدت المكسيك لقبها بخسارتها في نصف النهائي أمام جامايكا.

وثأرت الولايات المتحدة بالتالي من جامايكا التي كانت أخرجتها من نصف نهائي النسخة الماضية بالنتيجة ذاتها 2-1 قبل أن تخسر المباراة النهائية أمام المكسيك.

وشاركت الولايات المتحدة في البطولة بتشكيلة شابة حيث أراد المدرب بروس أرينا اكساب اللاعبين الخبرة الضرورية قبل كأس العالم في روسيا العام المقبل، لكن العروض غير المشجعة في الدور الأول دفعته إلى استدعاء ستة لاعبين من أصحاب الخبرة هم المهاجمان ديمبسي وألتيدور، وحارسا المرمى هاورد وجيسي غونزاليس، ولاعبا الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي.

وبحسب لوائح البطولة، فإنه يحق للمنتخبات اجراء ستة تغييرات كحد أقصى بعد منافسات الدور الأول.