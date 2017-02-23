أزمة عصام الحضري مع وادي دجلة متواصلة والحقيقة غائبة

رئيسُ وادي دجلة ماجد سامي عرض اللاعبَ للبيع في صفحتهِ الشخصية على الفيس بوك , بعد أنباءٍ عن صفعِ الحضري لزميلهِ الحارس ِ الثالث / خلال تدريباتِ الخميس وقيام ِ أحمد حسام ميدو مدربِ الفريق بابعاد الحضري عن لقاء الاهلي وتغريمِه ماليا

لكن الحضري نفى لاحقا قيامَه بالاعتداء على زميلهِ خالد وليد معتبراً أن الحارسَ الصغير تحدث معَه بأسلوبٍ استفزازي لم يحترم فيه فارقَ السن والخبرات مطالبا الاعلامَ بسؤال مدربِ الحراس فكري صالح عن حقيقة ما جرى .