YOURZONE-​ سامي الجابر صديق الأمس منافس اليوم

مقال من كاتب YOURZONE

ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من دوري جميل السعودي للمحترفين، يقف مدرب نادي الشباب سامي الجابر يوم غدٍ الخميس في وجه فريقه السابق الهلال في محاولة منه لتأجيل تتويج الأخير ببطولة الدوري السعودي.

لن تدوم الصداقات في عالم كرة القدم، عبارة تجسدها تلك المشاعر المتضاربة التي يشعر بها مدرب الفريق الأول بنادي الشباب سامي الجابر وهو يواجه الهلال .. ذلك الفريق الذي صنع منه نجماً فذا في عالم الساحرة المستديرة، ويأمل مهاجم المنتخب السعودي السابق في إفشال مخطط الهلاليين الرامي إلى التتويج رسمياً ببطولة الدوري من بوابة فريقه الحالي

ويتصدر الهلال جدول الترتيب في الدوري السعودي متقدماً بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر قبل ثلاث جولات من النهاية، ويبحث الزعيم عن نتيجة ايجابية في مباراة الغد أمام الشباب ليتوج ببطولة الدوري رسمياً بعدما فشل في تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام حامل اللقب الأهلي ليتأجل إعلان بطل الدوري إلى أجل غير مسمى

وسيكون سامي الجابر في وضع لا يحسد عليه وهو يواجه فريقه السابق من أجل حرمانه من لقب الدوري الذي حققه سامي مع الهلال في سبع مناسبات، خمس منها كلاعب ولقبين وهو مديراً للكرة بنادي الهلال

يذكر أن إدارة نادي الهلال خاطبت نظيرتها في الشباب من أجل زيادة نسبة المقاعد المخصصة لجماهير الزعيم نظراً للزحف الجماهيري المتوقع أن يشهده استاد الملك فهد الدولي بالرياض من قبل جماهير الزعيم الراغبة في مشاهدة فريقها وهو يتوج رسمياً ببطولة الدوري