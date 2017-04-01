YOURZONE - ​يوفنتوس ونابولي.. الموقعة المرتقبة

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عندما يتم الإعلان عن مواجهةٍ بين يوفنتوس ونابولي بالتحديد على ملعب "السان باولو" معقل الأخير، يُعلن الجميع تأهبه من أجل مُتابعة أحداث اللقاء ليس على أرض الملعب فقط، بل في المُدرجات بـ "الهتافات واللافتات" المُعادية لمدينة تورينو وبالتحديد إلى جماهير البيانكونيري.

يشهد الأسبوع الأول من شهر أبريل لعام عام 2017، مواجهتان بين نابولي ويوفنتوس على ملعب "السان باولو" ضمن مباريات السيرياآ وإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

دائمًا نسمع عن عداوة بين سُكان الجنوب والشمال في إيطاليا، أي بين "إقليم كامبانيا" وعاصمته نابولي، و"إقليم بييمونتي" وعاصمته تورينو، صراع أمتد لأكثر من 150 عامًا، تمثل في صراع سياسي، وصراع عنصري، ليُصبح جزءً من عداوة في كُرة القدم.

-عداء سياسي.. "أصبحت رجلًا ولك سيادة بفضل نهب أموال نابولي.. نحن عاصمة الفخر"

الصراع دائمًا مُتمثل بين الشمال والجنوب، عداء سياسي بَحْت، بسبب "مملكتين الصقليتين" وهي مملكة الجنوب وعاصمتها نابولي، التي كانت ثالث أكبر مدينة اقتصادية في أوروبا خلف "بريطانيا وفرنسا"، أما الشمال تمثل في "مملكة بييمونتي" وعاصمته تورينو معقل "يوفنتوس" حاليًا، وكان يُعاني من مشاكل على جميع الأصعدة.

بعد مرور عدة سنوات، قرر الشمال الإتفاق والإنضمام إلى دول أوروبية، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، لشن حربًا على الجنوب، ليسقط أعدادًا كبيرة من ضحايا نابولي التي قاومت بقوة على أراضيها، ليُصبح الوضع مُتغير حتى الآن، بإطلاق لقب "فقراء الجنوب" على مدينة نابولي، وتُصبح مدينة تورينو مُنتعشة على كافة المستويات.

-اللافتات العدائية من جانب أنصار الفريقين

أصبحت إيطاليا موحدة، لكن العداوة لم تتوقف بين الشمال والجنوب، بين أبناء نابولي وأبناء تورينو، لتُصبح كُرة القدم جزءً من هذا الصراع، الأطفال في شوارع نابولي دائمًا يهتفوا بهتافات عدائية تجاه يوفنتوس، وتُرفع اللافتات العدائية في المُدرجات من جانب أنصار الفريقين.

في إحدى المباريات تم رفع لافتات من جانب أنصار نابولي تحمل عبارات مثل "أنتَ إيطالي؟ لا، أنتَ نابوليتاني".. وأخرى "نحن عاصمة الفخر وأنتم عاصمة الصعوبات".. "أيها البييمونتي - نصف الفرنسي - كنت غارقًا في الديون والنفقات وأصبحت رجلاً صاحب سيادة عبر سرقة أموال نابولي."

أما أنصار يوفنتوس بكل تأكيد لم تصمت أمام الإهانات من جانب أنصار الجنوب، لتستغل مشكلة إنتشار القمامة في شوارع نابولي وترفع لافتات تحمل عبارة " نابولي كوليرا".. وعباراة "وقع من حافلتكم" على كيس قمامة قام برفعه أحد مُشجعي البيانكونيري، ورد عليهم أنصار نابولي بصناعة أكياس قمامة تحمل اللون "الأسود والأبيض" الخاص بيوفنتوس.. وإحدى المباريات تمنى جمهور السيده العجوز بإنفجار بركان "فيزوف" في مدينة نابولي من أجل تظهير المدينة، وعبارة أخرى "نابولي ليست جزءً من إيطاليا".."مرحبا بكم في إيطاليا."

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