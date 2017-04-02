YOURZONE - ​إدارة سان جيرمان تحصد ثمار صبرها على إمري

حصد الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان أول لقب له وهو كأس الرابطة الفرنسية بعد فوزه وبجدارة على أقوى منافس له نادي موناكو وبنتيجة عريضة 4-1 ليؤكد بُعد نظر إدارة النادي العاصمي التي لم تتسرع وتطيح به بعد الهزيمة التاريخية أمام العملاق برشلونة 1-6 منذ أقل من شهر.

ولأنها إدارة ذكية ومحترفة لا تقيم الأمور بالقطعة وتدرك أنها تعاقدت مع مدرب ذو إسم كبير في القارة العجوز فكان من الطبيعي أن تعرف وبسهولة أن ما حدث في الكامب نو كان مجرد يوم إستثنائي تخلى فيه الحظ عن النادي الباريسي. وأن بصمات صاحب الثلاث ألقاب من اليورباليج لا تحتاج إلا لمزيد من الوقت لكي تظهر على أداء الفريق خاصة وأن مقدمات ذلك ظهرت بفوز عريض في مباراة الذهاب على كتيبة البلوجرانا برباعية كاملة.

وعندما أدرك إيمري أن كل شئ داخل هذا النادي يخضع للموضوعية وأن مصيره ليس معلقاً ب"قلشة" مهاجم أو غلطة مدافع أو حتى هفوة حارس مرمى إمتلأت نفسه بالثقة وتفجرت طاقاته وإمكاناته وتخلص من الضغوط الرهيبة التي كانت ترهقه وتحد من إبداعه.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للاعبين الذين إستعادوا الثقة وتعافوا سريعاً وأدركوا جيداً قيمة مدربهم من خلال مساندة إدارتهم له فخرج البي إس جي من هذه الأزمة أقوى من ما كان عليه قبلها. فتحسنت عروضه وضرب بقوة على المستوى المحلي فتوالت الإنتصارات حتى بات على مسافة ثلاث نقاط من موناكو في الدوري ومرشح بقوة للعودة والإحتفاظ بلقبه.

وأمس وجه فريق عاصمة النور ضربة فنية ومعنوية مؤثرة لمنافسه المباشر موناكو وخطف منه أول ألقاب الموسم المحلية ليضرب عدة عصافير بحجر واحد. فقد حقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي ليحقق رقم قياسي جديد كما هى عادته مع الكرة الفرنسية في الأونة الأخيرة ولتعود للجميع في البيت الباريسي ثقة الفوز بالبطولات.

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