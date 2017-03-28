YOURZONE - هل ينفرط عقد ال MSN على يد مدريدي سابق؟

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وتعكس هذه الأرقام الفلكية الرغبة المحمومة للبرتغالي جوزيه مورينيو والمرتكزة على قوة مانشستر يونايتد الإقتصادية المعروفة في ضم نيمار ليكون قائداً ونواة صلبة يرتكز عليها مشروع اليونايتد في بناء فريق قوي وشاب يقود الشياطين الحمر في قادم الأيام إلي منصات التتويج المحلية والأوربية.

ولكن قبل أن يفكر "النيمو" في بريق الأموال عليه أن يضع في الإعتبار كل الأمور التي تيحيط بهذا الإنتقال المحتمل حيث أن هناك بعض العوامل تصب في مصلحة هذه التجربة والبعض الأخر يهدد نجاحها. وإذا نظرنا الي مزايا الصفقة سنجدها كثيرة مثل

الفائدة المادية

وهذا الجانب لا يحتاج إلي الكثير من الكلام لأن هذه الصفقة ستضع البرازيلي على قمة لائحة اللاعبين الأعلى دخلا على مستوى العالم متجاوزاً الجميع بما فيهم ميسي وكريستيانو فارسي الرهان في كرة القدم خلال العشرية الأخيرة. وهذا سيضمن لنيمار مستقبل مادي ممتاز في صفقة قياسية أخري بعد تلك التي نقلته إلي البارسا من قبل.

التخلص من المشاكل القضائية في أسبانيا

بهذا الإنتقال سيطوي راقص السامبا صفحة لطالما أرقته وهي قضايا التهرب الضريبي التي لاحقته هو وأبيه منذ إلتحاقه بصفوف النادي الكتالوني وحتى الأن. حيث من البديهي أن تشمل قيمة العرض الجديد المبالغ المالية التي ستغلق هذا الباب تماماً. قبل أن يتخلص اللاعب نهائياً من النظام الضريبي الصارم في أسبانيا ويتوجه إلى بلد أخر ذو قواعد وقوانين ضريبية مختلفة.

إبعاد شبح ميسي

مهما قيل عن حالة التفاهم والتناغم التي تجمع ثلاثي ال MSN فإن نيمار ونظراً لطبيعة النفس البشرية يظل مقيداً داخل الملعب ولو بقدر ضئيل بنجومية الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقد شاهدنا كيف يتحرر "ساحر الأمازون" ويبدع أكثر عند غياب ليو.

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