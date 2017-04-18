YOURZONE- هل هو قدر محبي الفارس الأبيض؟

مقال من كاتب YOUR-ZONE أحمد حمادة



العديد والعديد من علامات الإستفهام تحيط كالعادة بالقلعة البيضاء تبحث عن إجابة.وفي كل مرة يزداد الغموض وتبدو الأمور أكثر ضبابية وتعقيداً ولكن في النهاية يتبقى السؤال الذي يدور في ذهن أغلب مشجعي الزمالك ويكاد يذهب بعقولهم. هل كان الزمالك في حاجة للدخول في مثل هذه الأزمة الأن والأن تحديداً؟ وهل حصد مسؤولو ميت عقبة أي مكاسب من وراء قرارهم بالإنسحاب من المبارارة أم أن الأمور مرشحة للتفاقم والخسائر في طريقها للزيادة ؟

ويعلم الجميع علم اليقين أنه لا الزمالك ولا حتى الأهلي يستطيعان الإنسحاب من مسابقة الدوري لإعتبارات أمنية كثيرة لا مجال للحديث عنها الأن. إذن لن يستطيع مجلس الإدارة تنفيذ تهديداته والمضي قدماً في هذا الطريق للنهاية وهذا معناه أن هذه الأزمة مهما تدخل مسئولو الدولة لحلها ودياً ستنتهي بخسائر للبيت الأبيض قد تكون أضعف الإيمان مادية بتوقيع غرامة كبيرة على النادي.

أما على المستوى الفني فالخسائر أكبر بكثير وأفدح أولها إهدار ثلاث نقاط بعد إعتبار الفريق مهزوماً في المباراة بالإضافة إلي تعكير صفو الأجواء وحالة عدم الإستقرار التي ستخلفها هذه الأزمة والتي كان الفريق في غنى عنها خاصة وأن إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق في حاجة إلى الوقت والهدوء والتركيز لبناء فريق قوي قادر على المنافسة.

وهنا يبرز سؤال أخر في غاية الأهمية هل كان الفريق الذي تلاشت تقريباً كل أماله في المنافسة على اللقب في حاجة لهذه الأزمة أكثر أم إلي الأستقرار الذي سيمكنه من خوض غمار منافسات الدوري بقوة للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بالإضافة إلي لقب الكأس محليا ومرحلة المجموعات لنفس المسابقة من على الصعيد القاري ً؟.

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