YOURZONE - هل رفض كومان الطواحين من أجل البلوغرانا؟

كاتب YOUR ZONE محمد حماده

ولأن تدريب المنتخب شرف وحلم يسعى له أي مدرب خاصة إذا كان لاعب دولي مثل بلاده لسنوات طويلة في مختلف المحافل الدولية وتوج معها بالألقاب. فقد بدأ رد فعل مدرب إيفرتون غريباً في سرعته أكثر من مضمونه والذي من الممكن أن يتفهمه البعض في سياق إرتباطه بعقد مع النادي الإنجليزي أو أنه يريد استكمال مسيرته الناجحة في البريميرليج والتي بدأها م ساوثهامبتون.

ولكن رد فعل كومان كان سريعاً وحاسماً بعكس زميله السابق في المنتخب رود خوليت الذي رحب بمجرد وجود إسمه ضمن قائمة المرشحين وابدى موافقة مبدئية.

وقد يكون سبب هذا الرفض القاطع توصل كومان مع إدارة ناديه السابق برشلونة لاتفاق مبدئي يخلف بموجبه الإسباني لويس إنريكي خاصة أن إسمه تردد بقوة بعد إعلان إنريكي عدم إستمراره مع النادي الكتالوني الموسم المقبل رغم أن كومان نفي ذلك أيضاً ولكن ليس بنفس السرعة والقوة.

وهناك عدة عوامل تدفع بالهولندي إلي قلعة البلوغرانا وتدعم فرضية وجوده المحتمل داخل البيت الكتالوني الموسم القادم وهي

خبرته بالأجواء داخل النادي

نظراَ لكونه أمضى ست سنوات كاملة مع البلوجرانا فهو يمتلك خبرة ودراية بطبيعة سير الأمور داخل النادي. كما أنه لم يكن مجرد لاعب عادي وإنما نجم يملك رصيداً كبيراً من حب الجماهير. وهو الأمر الذي سيسهل مأمورية بطل أوربا السابق إذا تولى قيادة سفينة العملاق الكتالوني في المستقبل.

تشبعه بأسلوب كرويف

يعتبر رونالد أحد أنجح تلاميذ الراحل يوهان كرويف مؤسس أسلوب لعب برشلونة في العصر الحديث "التيكي تاكا". فقد تدرب على يديه لاعباً في النادي وتشبع بأسلوبه الخططي والتكتيكي عندما أصبح مدرباً وهذا الأمر قد ظهر بوضوح مع كل الأندية التي دربها حتى اليوم.

وهذا بالطبع سيسهل من تكيف اللاعبين مع فكره وفلسفته وسيعزز من فرص نجاحه إذا تولى زمام الأمور في البارسا.

نجاحه وتميزه

نجح كومان رغم تأثره بالمدرسة الهولندية عامة وكرويف تحديداً في تكوين شخصية خاصة به كمدرب إستطاع من خلالها مقارعة الكبار في إنجلترا والتفوق عليهم في العديد من المناسبات رغم عدم توليه مسئولية أي من فرق الصف الأول حتى الأن.

الرغبة والطموح

ستكون رغبة وطموح رونالد هائلة في النجاح نظراً لأن تدريبه لفريق بحجم برشلونة سيمثل نقلة نوعيه في تاريخه التدريبي وستساعده في تسطير إسمه بين عمالقة التدريب في العالم.

ورغم أن كل تلك العوامل تجعل منه المرشح المثالي إلا أن ذلك قد يصطدم بأمور أخرى قد تصعب من حدوثه مثل عدم تفكير إدارة البارسا فيه كخيار أول أو رغبته هو الشخصية في الإستمرار في إنجلترا.

لذلك فإن الوقت وحده هو من سيؤكد أو ينفي كل ذلك وإن غداً لناظره قريب.

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