YOURZONE - هزة وهزيمتان!!

مقال من كاتب YOUR-ZONE عبدالله صالحي

أبريل شهر الأكاذيب مُزاحا بامتياز؛فلولا تفجيرات دورتموند الصادمة لأمكن لنا القول أن غريمي الكرة الألمانية اتفقا على هزيمة أوربية تضليلا لكل المتابعين،وهما على يقين تام بحتمية العودة في لقاءالإياب،إلا أن صدمة التفجيرات التي هزت مشاعر اللاعبين قبيل بدء مباريات ذهاب دور الثمانية بددت كل تفكير يسير في هذا الاتجاه.

ماذا أصاب ممثلي ألمانيا حتى انهارا بهذا الشكل المفاجئ على أرضهما وبين جماهيرهما؟ سؤال عريض لم يعثر له كل من تابع اللقاءين على الجواب الكافي ،أهي لعنة جعلت كبيري ألمانيا مهددين بالمغادرة وسط طريق مسابقة أدارت لهما الظهر لسنوات نحو إسبانيا؟أم أن فوبيا العبوات الناسفة تسللل إلى أقدام اللاعبين وجعلتهاعاجزة عن الإقناع؟،فأمكن القول أن قوة الهزة هزمت كل ألمانيا قبل أن تهزمها كرة القدم.

دورتماند وإن كانت هزيمته في كلاسيكو ألمانيا قد سربت شيئا من خيبة أمل لنفوس محبيه ،قبل أن يزيد من جرعتها هول ما استهدف حافلته من تفجيرات لحظات قبيل لقاء يريد منه المدرب توخيل انتصارا ينسيهم مرارة الخيبة برباعية في ذات الكلاسيكو ،إلا أن الخسارة في الديار اختارت أن تقف له في طريق حلم المربع الذهبي كما اختارت العبوات الناسفة أن تصيب ماركر بارترا وسط زملائه، لكن هناك أخطاء أخرى أدت الى ما وضع فيه دورتماند نفسه بنفسه من مأزق،دون أن ننسى طموح متصدر الدوري الفرنسي الجامح لمسابقة طالما جاملها وتنكرت لعشقه لأجلٍ تقول كل المؤشرات أنه سيكون هذا المؤسم.

أما أن يخسر عملاق بافاريا بهذه الطريقة بين جماهيره في معقله الأليانزأرينا أمام الفريق الملكي،فتلك هي الصدمة،والمصيبة الكبرى أن تكون خسارة اللقاء في شوط المدربين ،شوط أعلن تفوقا للتلميذ على من علّمه أبجديات التدريب في عالم الساحرة المستديرة،هل ننسب الهزيمة لتفوق التلميذ على أستاذه؟أم نرجع قساوتها لتأثير تفجيرات دورتماند على ميونيخ؟؟أم لنهاية موسم أصاب الجميع بالإجهاد؟ أم لغياب هداف من طينة ليفاندوفسكي؟

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