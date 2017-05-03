YOURZONE - نظرة على ديربي مدريد الأوروبي ... كريستيانو الهداف و أشياء أخرى

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

عادت عجلة دوري الأبطال للدوران من جديد لتضعنا في ديربي مدريد بنكهة أوروبية لحساب ذهاب الدور النصف النهائي في ليلة كانت رائعة للفريق الأبيض بقيادة ماكينة تهديفية اسمها كريستيانو رونالدو الذي دك شباك الضيوف بهاتريك لينصب نفسه ملكا على عرش الكرة الأوروبية و ينجح ريال مدريد في تثبيت نفسه بشكل كبير في نهائي كارديف . في مقالنا هذا سنسلط الضوء على أكثر النقاط أهمية في ديربي مدريد وتفوق زيدان على سيميوني

1- الريال وواقعية زيدان و أشياء أخرى :

- الريال منظومة كروية ظهر ذلك جليا في مباراة الأمس ، عزل لمهاجمي الأتليتي ، دفاع عالي و خط وسط من أعلى مستوى خنق الأتليتيكو في مناطقه و هجوم ناري .

- ما ميز الريال بالأمس التنوع في كل شيء هجومياً سواء بالكرات العرضية (مارسيلو-كارفاخال) أو الاختراقات من الوسط (إيسكو) أو بالتسديد من خارج المنطقة( مودريتش ) ، إضافة الى واقعية زيزو الذي سير المباراة بحنكة كبيرة فعزل خط وسط الأتليتيكو عن هجومه جعل الفريق يلعب كخطوط متفرقة مع فوضوية و هذا ما دفع جريزمان للخروج من منطقة الجزاء للوسط لمساندة زملائه مما قتل فكرة بناء أي هجمة صحيحة لأبناء سيميوني.

- الريال و ما يحسب له هو امتلاكه دكة بدلاء تحتوى على مواهب من الطراز الرفيع في جميع الخطوط فتتحدث الفارق و أسينسيو ، فاسكسز ... أيز مثال على ذلك .

- ما أذهلني الأمس هو غياب الأتليتيكو التام عن المباراة و الانهيار و الشتات الذي شهده الفريق و الدليل على ذلك نرى في كل هجمة مرتدة للريال لاعبيه أكثر من دفاع الأتليتيكو و في أي هجمة مرتدة للأتليتيكو لا تجد المساندة من عناصر الفريق لتظهر أفضلية الريال الذي حرم الأول من تسجيل هدف يحفظ ماء الوجه ، كذلك حتى في شوط المدربين سيميوني لم يقم بأي حركة بل زاد الطين بلة حين أدخل توريس بديلا لغاميرو متناسيا الاستحواذ الضعيف للفريق على طول اللقاء حيث أن مشكلة الفريق كانت في قطع الكرات وعملية بناء اللعب في وسط الميدان لا حسم الهجمات و هذا ما استغله مدريد وسجل الهدف الثاني والثالث وبذلك أعطى سيميوني المباراة بخطأ لا يغتفر عليه.

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