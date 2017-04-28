YOURZONE - نبيل معلول يركب سفينة نسور قرطاج

وأخيرا حسم الإتحاد التونسي لكرة القدم إسم مدرب نسور قرطاج بعد فك الإرتباط بهنري كاسبرزاك، حيث وضعت الثقة في إبن الدار نبيل معلول.

1 نسور قرطاج ليسوا في أفضل حال

في كان الغابون وقف التونسيون على أعطاب منتخبهم حيث برزت للوجود مشاكل في الدفاع كانت السبب الرئيس في خروج كتيبة كاسبرزاك من دور الثمانية أمام خيول بوركينا الجامحة وبهدفين لصفر، خروج أرخى بظلاله على أجواء الكرة التونسية، أجواء تلبدت سمائها بضباب كثيف خاصة وأن الكرة التونسية عودتنا على تحقيق نتائج طيبة قاريا ودوليا.

2 وديتي المنستير ومراكش

وديتين وهزيمتين أمام أسود أوغو بروس وأسود رونار وضعتا الأصبع على الجرح التونسي فتم تشخيص الأعطاب بدقة، النسور لا تحلق جيدا، وكاسبرزاك لا يملك حلولا وبالتالي كان من الضروري إحداث تلك الصدمة الكهربائية لإعادة النبض لقلب نسور قرطاج فرحل كاسبرزاك وحل محله نبيل معلول.

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