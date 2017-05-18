YOURZONE - من الأفضل .. كونتي أم أليجري؟

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

قضية شائكة، تصبح أكثر تعقيداً بالنسبة لجماهير يوفنتوس بالتحديد، لما قدمه المدربين لهما.

- بعد 3 سنوات لأليجري مع يوفنتوس، لم يبقَ هناك أي رافض لوجوده من مشجعي النادي الذين رفضوه بما نسبته 85% حسب بعض الاحصائيات، فالجميع اقتنع أنه الرجل المناسب في المكان المناسب رغم الماضي السلبي بينهما.

- تكتيكياً، أستطيع القول بثقة أنني أراهن على وضع أليجري أمام أي مدرب كان في أي مباراة، هو أكثر تفصيلاً، وأكثر تحليلاً للخصم مما يفعل كونتي.

- كمشجع لليوفي، كان الفوز بكأس ايطاليا رغم عدم أهميته هاجساً لي، فشل كثيرون بتحقيقه، حتى جاء أليجري وحوله لبطولة سهلة اعتاد اليوفي على التتويج بها، كما أن الوضع الأوروبي يبدو أفضل بكثير معه.

- ما سبق يجعلني أقترب أكثر من فهم الفورق بينهم، أليجري رجل ممتاز على مستوى المباراة الواحدة، أفضل من كونتي هنا، لكن الأخير أفضل على مستوى المسيرة العامة، وزرع الثقة بالنفوس.

- ما فعله كونتي مع اليوفي من تحويل أسد جريح لملك لا ينافسه أحد، وما فعله مع إيطاليا بأنصاف نجوم، ثم مع قلب الأمور لصالحه في تشلسي بعد البداية السيئة، توضح نقاط قوة سيد الحرب، يخرج 110% من اللاعبين وهذا لا يفعله أليجري، بل يوظف اللاعبين.

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