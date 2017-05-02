YOURZONE - مبابي..طريق مفروش بالورود نحو النجومية

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

1 نجومية مبكرة

في ربيعه الثامن عشر يمكن لمبابي أن يفعل ما يشاء بكرة قدم، مواهبه عديدة، فهو مراوغ من طراز رفيع واحد ضد واحد، سريع على أرضية الملعب، محسن للتموضع على أرضية الميدان،قارئ جيد لحركات المدافعين، قناص مربع العمليات بكل إمتياز، دليل قاطع على أن مواهب مبابي الكروية فطرية وقد قام بصقلها جيدا داخل فريق إمارة موناكو.

2 لمسة ليوناردو جارديم

دور جارديم في نجومية مبابي واضح وضوح الشمس، فالبرتغالي إعتمد سياسة التشبيب والعمل القاعدي إنطلاقا من مشتل موناكو الزاخر بمواهب عديدة بعيدا عن إبرام تعاقدات ضخمة مع نجوم كبار، وهي سياسة أبانت عن صوابها وتذكرنا بسياسة أجاكس أمستردام على عهد فان غال حين تمكن الفريق الهولندي من الظفر بلقب عصبة أبطال أوروبا أمام إ س ميلان ،هدف باتريك كليفرت للذكرى.

3 المجد رفقة موناكو

رفقة موناكو، مبابي حديث كل الألسن، فالشاب يصنع الأفراح كل أسبوع تقريبا وأرقامه ناطقة بكل ما ينجزه على أرضية المستطيل الأخضر سواء في الليغ١ أو في عصبة أبطال أوروبا ، وتوماس توخيل قد يفيدنا هنا أكثر في هذا الباب.

خلال الموسم الجاري وقع مبابي ٢٣ هدفا خلال ٣٧ مباراة وتوزعت الغلة كما يلي: ١٣ هدف في الليغ١، ٥ أهداف في عصبة أبطال أوروبا، ٣ أهداف في كأس الرابطة، ٢ أهداف في كأس فرنسا.

4 وضعه كبار القارة تحت المجهر

أن تكون نجما من حجم مبابي فالأمر يعني أنك موضوع تحت مجهر كبار القارة ، فبالنسبة لموقع "10 سبورت" الفرنسي فإن نادي موناكو ينوي الإحتفاظ بخدمات مبابي لموسم ٱخر ثم بيعه صيف ٢٠١٨ بمبلغ يزيد عن ١٠٠ مليون يورو وتحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم بول بوغبا عندما إنتقل من صفوف السيدة العجوز نحو المان يونايتد.

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