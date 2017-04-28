YOURZONE - مبابي....طريق مفروش بالورود نحو النجومية

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1 نجومية مبكرة

في ربيعه الثامن عشر يمكن لمبابي أن يفعل ما يشاء بكرة قدم، مواهبه عديدة، فهو مراوغ من طراز رفيع واحد ضد واحد، سريع على أرضية الملعب، محسن للتموضع على أرضية الميدان،قارئ جيد لحركات المدافعين، قناص مربع العمليات بكل إمتياز، دليل قاطع على أن مواهب مبابي الكروية فطرية وقد قام بصقلها جيدا داخل فريق إمارة موناكو.

2 لمسة ليوناردو جارديم

دور جارديم في نجومية مبابي واضح وضوح الشمس، فالبرتغالي إعتمد سياسة التشبيب والعمل القاعدي إنطلاقا من مشتل موناكو الزاخر بمواهب عديدة بعيدا عن إبرام تعاقدات ضخمة مع نجوم كبار، وهي سياسة أبانت عن صوابها وتذكرنا بسياسة أجاكس أمستردام على عهد فان غال حين تمكن الفريق الهولندي من الظفر بلقب عصبة أبطال أوروبا أمام إ س ميلان ،هدف باتريك كليفرت للذكرى.

3 المجد رفقة موناكو

رفقة موناكو، مبابي حديث كل الألسن، فالشاب يصنع الأفراح كل أسبوع تقريبا وأرقامه ناطقة بكل ما ينجزه على أرضية المستطيل الأخضر سواء في الليغ١ أو في عصبة أبطال أوروبا ، وتوماس توخيل قد يفيدنا هنا أكثر في هذا الباب.

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