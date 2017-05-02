YOURZONE - مارسيلو مهاجم ضل الطريق

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

ومع أول لمسة له للكرة ستعرف أنه برازيلي فهو يملك تلك الأناقة التي يتمتع بها سحرة الأمازون والتي تجمع بين المهارة العالية والذكاء في الحركة فهو يستطيع المراوغة سواء في المساحات الواسعة في وسط الملعب أو في المسافات الضيقة المؤثرة بالقرب من مرمى الخصم.

ويمتلك مارسيلو قدم يسرى حساسة قادرة على لعب الكرات العرضية بدقة شديدة في الأماكن الخالية خلف المدافعين مما يسهل على المهاجمين مهمة التسجيل لذا هو شريك فاعل في كم كبير من الأهداف التي سجلها زملائه الذين يحبون تواجده دائماً في الملعب وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي يدين له بالفضل في عدد ليس بالقليل من أهدافه خاصة تلك التي سجلها بالرأس.

كما أن هذا اللاعب لديه إخلاص شديد للميرنجي مما جعله دائماً محل حب وإحترام الجميع داخل البيت الأبيض لاعبين وجماهير وإدارة

وما يعيب أداء هذا اللاعب هو الجانب الدفاعي الذي بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة خاصة في التغطية العكسية في قلب الملعب كما أن لياقته البدنية بدأت في التراجع بحكم تقدمه في السن.

وكعادته دائماً عندما تتعقد الأمور في مباريات الريال ظهر مارسيلو في مباراة فالنسيا ليكون جزء رئيسي من الحل وسجل هدف الفوز ليمنع ثلاث نقاط غالية من التسرب من يد النادي الملكي في صراعه الشرس على الليجا مع غريمه الأبدي برشلونة. ومن يدري ربما يكون هذا الهدف حاسماً في تحقيق اللقب فيما بعد.

بالفعل هذا اللاعب ولد ليكون مهاجماً لكنه ضل الطريق إلي مركز الظهير الأيسر.