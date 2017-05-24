YOURZONE- ماذا تقول الأرقام عن نهائي كارديف

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

فبالرغم من تأهل ريال مدريد في المركز الثاني في مجموعته خلف بروسيا دورتموند إلا أنه لم يخسر إلا مباراة وحيدة من الإثني عشر التي خاضها فقد فاز في ثمانية وتعادل في ثلاث بنسبة فوز بلغت 66.7%.

بينما على الجانب الأخر تأهل يوفنتوس كأول مجموعته بدون هزيمة حيث خاض 12 مباراة في البطولة حقق فيها 9 إنتصارات وتعادل ثلاث مرات بنسبة فوز 75%.

وسيصطدم مهاجمو الفريق الملكي الذين جاءوا كأقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 32هدف من إجمالي 235 تسديدة بدفاع حديدي لم يتلقى سوى 3 أهداف فقط بمعدل 0.3 هدف في المباراة الواحدة ومن خلفه العملاق بوفون الذي خرج بشباكه نظيفة في 9 مناسبات. وهذا يدل على أن مهمة كريستيانو ورفاقه لن تكون سهلة أبداً.

بينما في المقابل إستطاع لاعبو البيانكونيري هز شباك المنافسين في 21 مرة من إجمالي 192 تسديدة وستكون مهمتهم أسهل نسبياً أمام ثالث أسوأ دفاع في البطولة حيث مني مرمي الريال ب 17 هدف أي بمعدل 1.4 هدف في المباراة. كما لم يفلح كيلور نافاس بالخروج بشباكه نظيفة إلا في مرة واحدة مما يعد بالفعل سجلاً سيئاً لفريق بلغ نهائي المسابقة. وهذا مؤشر على أنه قد يكون هناك تفوق نسبي لل HD في مواجهة دفاع الميرنجي بقيادة راموس وزملائه.

أما في منتصف الملعب حيث ستكون معركة الحسم والبوابة الحقيقية نحو اللقب فإن الكفة تبدو متوازنة بشكل كبير حيث مرر لاعبو الميرنجي 6950 تمريرة منها 6049 صحيحة بمعدل 579.2 تمريرة خلال المباراة الواحدة بنسبة نجاح87%.

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