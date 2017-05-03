YOURZONE - ليلة سقوط الأقنعة

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

لم يكن فوز ريال مدريد الليلة مجرد فوز بإنجاز فردي للاعب خارق . بل أنه من العدالة أن لا نهضم حق بقية اللاعبين (و خاصة الحارس) و حسن التحضير من المدرب. و لنا في مايلي تشكيلة الفريقين و كيف بدأ كل منهما لقاءه.

ريال مدريد:

بدأ ريال مدريد بخطة 4/3/1/2 ،خطة تتماشى مع وضع ريال مدريد الحالي بغياب غاريث بايل و تقدم رونالدو في السن .

الخطة بأكملها كانت مبنية على الإنتشار في كامل أرجاء الملعب خاصة رباعي الوسط . يتمركز كاسيميرو أمام المدافعين يستلم الكرة و يلتفت إلى الثنائي كروس على اليسار أو مودريتش على اليمين الذان بدورهما يميلان لمساندة الأظهرة في الحالة الدفاعية و يستلمان منهما وإليهما الكرة في الحالة الهجومية ،بينما دور إيسكو كان على شكل حرف T أي يتحرك من الخلف إلى الأمام و من اليمين إلى اليسار في محاولته لتسهيل مهمة الأظهرة في إيصال العرضيات للمهاجمين . أما رونالدو و بنزيما فكانا يتبادلان الأدوار بخروج أحدهما من المنطقة للهروب من الرقابة و خلق التفوق العددي امام التكتل الواضح للأتليتكو.

أتليتيكو مدريد :

دخل أبناء التشولو المباراة بخطة 4/2/3/1 تبدو في الظاهر 4/5/1, خطة معتادة من المدرب الأرجنتيني ،محاولة الخروج بأخف الأضرار من البيرنابيو و سرقة هدف خاطف يجعل من المهمة أسهل في العودة .

مثلت إصابة خوان فران القشة التي قسمت ظهر المدرب الأرجنتيني فالملاحظ اليوم يمكن ان يستنتج بسهولة المعاناة التي كان يعانيها لوكاس هيرنانديز في محاولة تعويض الدولي الإسباني .و في النهاية فشل او ربما فشل بتعليمات من سيميوني الذي كان يفكر بالدفاع و إلا كان ليدفع بالشاب فيرسايكو الذي أثبت جدارته كلما نزل و قدم الإضافة.

الخطة كانت تقضي بعزل ريال مدريد في السبعين مترا الأولى و الإعتماد في ذلك على المهاجمين كأول خط الدفاع بمحاولة الضغط على دفاع الريال و كاسيميرو و دفعهم للارتباك و قد نجحو مرتين أو ثلاثة في ذلك لكن دون جدوى. هذا بالإضافة لدور الثلاثي غابي، ساؤول و كوكي في قطع الكرات و محاولة العمل على عكس الهجمة مستغلين سرعة كاراسكو و غريزمان في المرتدة.

حوار الأظهرة :

إذا كنت تبحث عن أفضل ظهير أيمن في العالم فالجواب سهل بالنسبة لي :داني كارفخال ذلك الظهير المتكامل و المزعج . كارفخال اليوم و رغم لعبه شوطا واحدا كان لاعبا حاسما جدا حيث أن الخطر من ريال مدريد كان جله من الجهة اليمنى و بحركت ثنائية يكون فيها كارفخال طرفا. في المقابل كان فيليبي لويس مقيدا بأدوارا دفاعية و غير قادرا حتى على الخروج لنصف الملعب.

على الجهة الأخرى كان مارسيلو يمارس هوايته المفضلة بالصعود المستمر و جعل الحياة صعبة على ساؤول أو كوكي بالتداول و لوكاس هيرنانديز ، هذا الأخير كان نقطة ضعف واضحة في الخط الخلفي للاتليتكو حتى أن زيدان تفطن لذلك و أول النغييرات كان اسينسيو الذي اصبح كابوس الأتليتي على الجهة اليمنى..

يكفي ان تعرف ان اتليتكو لم يتحصل على اي ركنية طيلة المباراة على ما اذكر و هذا قد يفسره شيئان : غياب الأظهرة حيث لا يوجد عرضيات تذكر و المحاولات اليائسة للتوغل من العمق.

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