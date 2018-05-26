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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

YourZone - كلوب والاستعانة بالوحش الذي اكتسح مانشستر سيتي في نهائي كييف

‏"اللعب بنهائي الابطال امراً كبيراً كمدرب لديك أمور كثيرة يجب ان تجهز لها، خصوصا من ناحية البقاء هادئين". بهذه الكلمات افتتح الألماني ‏يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي مؤتمره الصحفي قبل مباراة نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.‏

Reuters

لو وجهنا سؤالاً للمدرب الألماني عن التجهيز " ما هي المبااراة التي حضرّت لها بالشكل المطلوب؟" الإجابة الحتمية ستكون لقاء الذهاب مع مانشستر سيتي ضمن الدور الربع النهائي لمسابقة الأبطال، عندما قدّم واحدة من أعظم مبارياته التكتيكية والتي أطاحت حينها بعظمة مانشستر سيتي ومدربه غوارديولا،وأعطى كلوب ولاعبيه درساً قوياً في التحدي والإصرار ممزوج بأدوار تكتيكية قوية جعلت لوفرين يستشهد بها عندما سأله زميله صلاح عن كيفية الفوز على الريال في مقابلة أجراها سويّةً، كانت إجابة المدافع الكرواتي "لو لعبنا بنفس الطريقة والروح التي قدمناها أمام السيتي سنرفع الكأس على حساب الريال".

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