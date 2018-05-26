YourZone - كلوب والاستعانة بالوحش الذي اكتسح مانشستر سيتي في نهائي كييف

لو وجهنا سؤالاً للمدرب الألماني عن التجهيز " ما هي المبااراة التي حضرّت لها بالشكل المطلوب؟" الإجابة الحتمية ستكون لقاء الذهاب مع مانشستر سيتي ضمن الدور الربع النهائي لمسابقة الأبطال، عندما قدّم واحدة من أعظم مبارياته التكتيكية والتي أطاحت حينها بعظمة مانشستر سيتي ومدربه غوارديولا،وأعطى كلوب ولاعبيه درساً قوياً في التحدي والإصرار ممزوج بأدوار تكتيكية قوية جعلت لوفرين يستشهد بها عندما سأله زميله صلاح عن كيفية الفوز على الريال في مقابلة أجراها سويّةً، كانت إجابة المدافع الكرواتي "لو لعبنا بنفس الطريقة والروح التي قدمناها أمام السيتي سنرفع الكأس على حساب الريال".

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