YOURZONE - كارلو أنشيلوتي....نعم سنفعلها ونتأهل

مقال من كاتب YOUR-ZONE أحمد الصادقي

والحقيقة أن المدرب الإيطالي سيسعى في مباراة البرنابيو للعب الكل في الكل بهدف تحصيل بطاقة المرور لنصف نهائي عصبة أبطال أوروبا ، فالرجل عوض غوارديولا لهذا السبب فقط لأن لقب البونديسليغا أصبح أمرا متجاوزا وطموحات البايرن هي التتويج بلقب عصبة الأبطال، لقب خاصم البافاريين منذ تلك الثلاثية التاريخية ببصمة ألمانية خالصة.

في تصريح لافت لكارتو لقناة ز د ف الألمانية الشهيرة قال أنشلوتي بالحرف: نعم سنفعلها ونتأهل ، تصريح ينم عن ثقة كبيرة في النفس وفي المجموعة التي يبدو أن كارلتو يراهن عليها لقلب الطاولة على النادي الملكي في عقر الدار،لكن في نفس الوقت يتبادر للذهن سؤال مهم: ماهي أسلحة كارلتو للإطاحة بزيدان ،كرويا طبعا؟

ليفا الغائب بداعي الإصابة في الأليانس أرينا قد يشكل إضافة نوعية لأنه ٱلة هجومية بكل إمتياز ويمر بفترة ذهبية بالنظر لعدد الأهداف التي وقعها لحد الساعة.

حضور ليفا قد يربك كثيرا عمق دفاع الريال المتثاقل نوعا ما كما أن تمريرات ريبيري وألكانترا العرضية قد تجد القناص البولندي بالمرصاد لوضعها داخل شباك نافاس.

روبين هو الٱخر بمثابة السم في الكأس فالهولندي قد ينفض عنه الغبار وينبعث كطائر فينق من رماده، ويسراه الساحرة أرسلت فرقا عديدة لتلقي العلاجات فهو يصر بصواريخه على الوصول دائما للشباك.

في الضفة الأخرى يراقب زيزو مقالب الأستاد كارلتو ، زيزو الذي أهداه الدون هدفين من ذهب يفكر مليا في طريقة مواجهة الهجوم البافاري الكاسح في البرناو لأن كارلتو سيهاجم حتما رغبة منه في التسجيل مبكرا وخلط أوراق زيزو .

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