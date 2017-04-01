YOURZONE - كأس العالم ٢٠٢٦....وأخيرا تم تقسيم كعكة الحضور

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لحضور في كأس العالم طعم خاص. فبغض النظر عن التواجد في المسابقة الكروية فإن التأهل للنهائيات يحمل ذلالات أهم كالتعريف بثقافة البلدان المؤهلة وإنفتاحها على محيطها الإقتصادي أكثر فأكثر، فالمونديال فرصة سانحة لتسويق صورة المنتخبات إقتصاديا وإجتماعيا.



إذن كان إجتماع المكتب التنفيدي للفيفا برٱسة الربان الجديد جياني إنفانتينو حاسما بالنظر لقيمة المقترح الذي وضع على الطاولة والذي يهم رفع عدد المنتخبات التي ستتواجد في نهائيات المونديال من ٣٢ إلى ٤٨ منتخب.

صحيح أن المقترح سينتظر إجتماع المنامة الحاسم ٩ ماي ٢٠١٧ من أجل الحسم النهائي ،لكن تفاصيله تستدعي وقفة للتأمل والتحليل.

هي إذن زيادة ١٦ منتخب في نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، حيث نالت أوروبا ١٦ مقعدا في النهائيات بزيادة ٣ مقاعد، ٱسيا وأوستراليا ٨ مقاعد بزيادة ٤، أمريكا الجنوبية ٦ مقاعد بزيادة ٢، أوقيانوسيا مقعد ١ دون أستراليا وهو مكسب مهم لهاته المنطقة، كونكاكاف ٦ مقاعد بزيادة ٣، إفريقيا ٩ بزيادة ٤.

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