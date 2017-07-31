YOURZONE - فلسفة فالفيردى بين التفائل و الخوف من ارض الواقع

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خاض المدرب برشلونة الجديد ارنستو فالفيردى ثلاث مباريات من العيار الثقيل من البطولة الدولية الودية المقامة فى الولايات المتحدة الامريكية .... فتميزت فلسفة فالفيردى بالتحكم و الهيمنة فى مجريات المباريات ، و هذا ما جعل جماهير برشلونة فى حاله من التفائل نظراً انهم شهدوا بنسخة تكاد تكون مطابقة من فلسفة جوارديولا و البعض الاخر خائف من ارض الواقع لاختلاف المباريات الودية عن المباريات الرسمية .... فى هذا المقال نلقى الضوء عن اهم مفاتيح فلسفة فالفيردى مع برشلونة .

- فى خلال الثلاث مباريات التى خاضها برشلونة تحت قيادة المدير الفنى ارنستو فالفيردى امام اليوفينتوس بقيادة اليجرى ثم المان يونايتد بقيادة مورينيو و بطل اوروبا ريال مدريد بقيادة زيدان ، نستطيع قراءة طريقة لعب برشلونة و ما يدار بداخل عقل فالفيردى و ماهى فلسفته .

1 - الضغط العالى على حامل الكرة : فمنذ رجيل جوارديولا توقفت فلسفه الضغط العالى و كانت النتيجه ان بدأ تنظيم الهجمة من الفريق الخصم كان شئ سهل لعدم وجود اى وسيلة ضغط العالى على حامل الكره ، و لكن مع المدرب فالفيردى بدأنا نشعر بأن برشلونة استعادت شىء كبير من هذه الفلسفة بالضغط العالى على حامل الكرة ، فمنذ فترة كبيرة جداً لم نرى الـ MSN و بالاخص ميسى يضغط بشكل كبير على حامل الكرة و بأن برشلونة ارادت ان تستعيد فلسفة الـ " 6 ثوانى " اى بمعنى ان لديك 6 ثوانى لاسترجاع الكره من الخصم .

2 - السيطرة و الهمينة على مجريات المباراة : استعادت برشلونة شئ كبير من الهيمنة و السيطرة على مجريات المباراة عن طريق خط الوسط ليس عن طريق الثلاثى الهجومى للفريق فقط ، و بأن استرجعنا ان نرى برشلونة تقوم بفلسفة المثلثات بين الاعبين و بعضهم بطريقة 4-3-3 او بطريقة 3-4-3 برجوع الخط الوسط المدافع و تقدم الظهيرين الى منطقة الوسط و قرب المسافات بينهم والتمرير بشكل سريع و كان برشلونة استرجعت فلسفه " كرة النار " بالتمرير من المسة الاولى وعدم الاحتفاظ بها بشكل مبالغ فيه .

3 - الدفاع : فكما ذاكرنا مما سبق بأن برشلونة بدأت ان تسترجع فلسفة الضغط العالى و تضيق المساحات على الخصم و رجوع كل الخطوط الى الدفاع فالاول مره نرى برشلونة بان تدافع بـ 7 لاعبين على الاقل فى منظقه الدفاع كما حدث فى مباراه المان يونايتد او اليوفينتوس .

4 - الحركة من غير كره و المرونة فى تغيير المراكز : لاحظنا بشكل كبير عدم التقيد بالمراكز بين الثلاثى الامامى فراينا ان نيمار يتجه الى جهه اليمين و ميسى الى اليسار و العكس كذلك او تمركز ميسى كلاعب خط وسط و سواريز يتحرك بشكل عرضى بالملعب و بان دور بوسكيتش ليس فقط بان هو صمام امان خط الوسط ، فراينا اكثر من مره بان بوسكيتش يقوم بالتقدم مع ثنائى خط الوسط لمساعده الخط الهجوم فى عملية الضغط على حامل الكرة .