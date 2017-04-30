YOURZONE - فرحة منقوصة بتتويج بايرن القياسي بلقب البوندسليغا

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

ولأن الفوز بلقب "البوندسليغا" أمر اعتادته جماهير العملاق البافاري لسنوات وسنوات فإن الكثير منها اعتبر موسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الفريق فاشلاً بعد أن ودع دوري أبطال أوربا وخرج من الكأس أمام بروسيا دورتموند على أرضه ووسط جماهيره.

وبدأ الكثير أيضاً في مراجعة حساباته والتساؤل هل ُظلم الإسباني بيب جوارديولا عندما إتهمه الجميع بالفشل لأنه لم يحرز دوري أبطال أوربا؟.

وهنا يجب التأكيد على أن المقارنة لا تجوز من الأساس بين إثنين من أفضل مدربي العالم لإختلاف الظروف المحيطة بالتجربتين.

ولكن من المؤكد أن هناك بعض العوامل التي ساهمت في خروج موسم البايرن بهذه المحصلة الضعيفة مثل عدم استيعاب لاعبي الفريق بشكل كامل للفكر التكتيكي الخاص بكارليتو الذي أصر على اللعب بطريقة 4-3-3 والتي لا تناسب إمكانيات اللاعبين حيث لا يوجد في الفريق حاليا لاعب إرتكاز قوي وسريع قادر على إفتكاك الكرة وبناء الهجمة من الخلف في ظل تقدم تشافي ألونسو في السن وتراجع مستوى التشيلي أرتورو فيدال ونقص خبرة البرتغالي ريناتو سانشيز مما جعل الوصول لمرمى الفريق دائماً سهلاً ومتاحاً.

وقد حاول أنشيلوتي كثيراً الإعتماد على الأسباني تياجو ألكانتارا في هذا المركز ولكن رغم كونه مميزاً في الناحية الهجومية إلا أنه ليس لديه ملكة إستخلاص الكرة. وكان من الأفضل أن يعتمد على طريقة 4-2-3-1 التي توفر الأمان الدفاعي بوجود محوري إرتكاز في وسط الملعب.

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